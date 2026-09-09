Robbanás történt egy vízerőműben, két ember súlyosan megsérült

Ketten súlyosan megsérültek szerdán reggel, miután robbanás történt egy vízerőműben a dél-svájci Piotta településen. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.
A munkahelyi baleset a Ticino kantonban található Piottában történt. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentőegységek is nagy erőkkel vonultak ki.
Baleset Svájcban, robbanás történt egy vízerőműben
A robbanás pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A két sérült állapotáról további részleteket egyelőre nem közöltek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!