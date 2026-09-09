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robbanás történt

Robbanás történt egy vízerőműben, két ember súlyosan megsérült

19 perce
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Ketten súlyosan megsérültek szerdán reggel, miután robbanás történt egy vízerőműben a dél-svájci Piotta településen. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.
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robbanás történtsvájcbaleset

A munkahelyi baleset a Ticino kantonban található Piottában történt. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentőegységek is nagy erőkkel vonultak ki.

baleset
Baleset a vízerőműben, két ember életveszélyesen megsérült.
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Baleset Svájcban, robbanás történt egy vízerőműben

A robbanás pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A két sérült állapotáról további részleteket egyelőre nem közöltek.

 

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