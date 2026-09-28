Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter felszólalásával kezdődőt az Országgyűlés hétfői rendes ülése – élőben az Origón!

cápa

Elképesztő jelenetek a strandon: hatalmas bálnatetemmel szelfiztek, aztán jöttek a cápák - videó

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan látvány fogadta hétfő reggel a strandolókat az ausztráliai Perth egyik népszerű partszakaszán. Egy körülbelül hatméteres bálnatetem sodródott partra, amely rövid idő alatt százakat vonzott a helyszínre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápabálnatengerparttetemstrand

Sokan szelfiket készítettek a hatalmas bálnatetem előtt, mások a szag miatt az orrukat fogták. A különös jelenetek azonban hamar veszélyessé váltak, amikor több cápa is megjelent az ausztrál tengerpart közelében.

Bálnatetem sodródott partra, majd cápák jelentek meg a közelében
A bálnatetem cápákat vonzott a tengerpartra, miközben a helyike szelfiztek a hatalms méretű tengeri emlős holtteste körül (illusztráció) 
Fotó: Unsplash

Ötméteres nagy fehér cápa jelent meg a bálnatetem közelében

A hatóságok szerint a környéken több cápát is észleltek, köztük egy körülbelül ötméteres nagy fehér cápát. Attól tartanak, hogy a bálnatetem további ragadozókat vonzhat a sekélyebb vizekbe, ezért több kilométeres partszakaszt lezártak. A helyieket arra kérték, hogy ne vállaljanak felesleges kockázatot, és maradjanak távol a víztől.

A figyelmeztetés különösen komoly, mert mindössze tíz nappal korábban egy 63 éves férfit ölt meg egy cápa Perth Sorrento Beach nevű strandján, mintegy 12 kilométerrel északabbra.

A hatóságok közben megkezdték a bálnatetem eltávolításának előkészítését. A tervek szerint teherautóval szállíthatják el, mivel a visszavontatása a hullámzás miatt nehéz lenne – számolt be a The Guardian.

Gigantikus tengeri szörnyeteget sodort partra a víz Mexikónál – képek és videó

Szokatlan látvány fogadta a tengerparton járókat Tijuanában. Egy körülbelül 12 méteres halott bálna teteme sodródott a partra Mexikóban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!