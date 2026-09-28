Elképesztő jelenetek a strandon: hatalmas bálnatetemmel szelfiztek, aztán jöttek a cápák - videó

Sokan szelfiket készítettek a hatalmas bálnatetem előtt, mások a szag miatt az orrukat fogták. A különös jelenetek azonban hamar veszélyessé váltak, amikor több cápa is megjelent az ausztrál tengerpart közelében.
Ötméteres nagy fehér cápa jelent meg a bálnatetem közelében
A hatóságok szerint a környéken több cápát is észleltek, köztük egy körülbelül ötméteres nagy fehér cápát. Attól tartanak, hogy a bálnatetem további ragadozókat vonzhat a sekélyebb vizekbe, ezért több kilométeres partszakaszt lezártak. A helyieket arra kérték, hogy ne vállaljanak felesleges kockázatot, és maradjanak távol a víztől.
A figyelmeztetés különösen komoly, mert mindössze tíz nappal korábban egy 63 éves férfit ölt meg egy cápa Perth Sorrento Beach nevű strandján, mintegy 12 kilométerrel északabbra.
A hatóságok közben megkezdték a bálnatetem eltávolításának előkészítését. A tervek szerint teherautóval szállíthatják el, mivel a visszavontatása a hullámzás miatt nehéz lenne – számolt be a The Guardian.
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