Elképesztő jelenetek a strandon: hatalmas bálnatetemmel szelfiztek, aztán jöttek a cápák - videó

Sokan szelfiket készítettek a hatalmas bálnatetem előtt, mások a szag miatt az orrukat fogták. A különös jelenetek azonban hamar veszélyessé váltak, amikor több cápa is megjelent az ausztrál tengerpart közelében.

A bálnatetem cápákat vonzott a tengerpartra, miközben a helyike szelfiztek a hatalms méretű tengeri emlős holtteste körül (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ötméteres nagy fehér cápa jelent meg a bálnatetem közelében

A hatóságok szerint a környéken több cápát is észleltek, köztük egy körülbelül ötméteres nagy fehér cápát. Attól tartanak, hogy a bálnatetem további ragadozókat vonzhat a sekélyebb vizekbe, ezért több kilométeres partszakaszt lezártak. A helyieket arra kérték, hogy ne vállaljanak felesleges kockázatot, és maradjanak távol a víztől.

A figyelmeztetés különösen komoly, mert mindössze tíz nappal korábban egy 63 éves férfit ölt meg egy cápa Perth Sorrento Beach nevű strandján, mintegy 12 kilométerrel északabbra.

A hatóságok közben megkezdték a bálnatetem eltávolításának előkészítését. A tervek szerint teherautóval szállíthatják el, mivel a visszavontatása a hullámzás miatt nehéz lenne – számolt be a The Guardian.

Some beauties there! Western Australia! ❤️



Three four-metre great white sharks circle as whale carcass washes up on Perth beach https://t.co/EzyPCLIQOr — Kellee Sawle (@KelSawle) September 28, 2026