Beteg „bajnokságot” indítottak a londoni bandák: a gyilkosság három pontot ér

Egészen bizarr módon mérik egymáshoz erejüket a londoni bűnbandák. Egy Premier League-tabellához hasonló, nem hivatalos rangsorban követik, milyen súlyos erőszakos bűncselekményeket követnek el, és ezek alapján pontokat osztanak – írja az angol Metro.

Három pontot ér a gyilkosság, egyet a nem halálos késelés – így működik a londoni bandák beteges pontversenye.

Fotó: SEIYA TANASE / AFP

Aki brutálisabb, több pontot kap

A nem halálos kimenetelű késelés egy pontot ér, a gyilkosság viszont már hármat. A szabályok részletei nem ismertek, de a lényeg:

minél brutálisabb egy tett, annál több pont jár érte.

A bandatagok az állást ráadásul futballeredményként emlegetik, például három-egyet vagy három-kettőt mondanak.

A londoni rendőrség egyik vezető szakértője szerint a 67-es és a Lower Tulse Hill-i banda jelenleg a legjelentősebb csoportok között van. A Brixtonban működő 67-es a drill rap világából nőtt ki, és riválisai körében különösen félelmetes hírnevet szerzett.

Mintha fantasy futball lenne – csak itt minden valódi

„A bandák pontrendszert használnak. Azt pontozzák, mennyire súlyos, amit elkövetnek” – mondta Faisal El Issaoui nyomozó, aki a Metropolitan Police bandabűnözéssel foglalkozó szakértője.

Egy másik rendőr szerint a jelenség leginkább „a fantasy futball beteg változatára” hasonlít.

Jól mutatja, meddig képesek elmenni, hogy túlszárnyalják egymást. Közben pedig ártatlan emberek is könnyen áldozattá válhatnak

– mondta.

A konfliktusok hatását a környéken élők is nap mint nap megtapasztalják. London egyes utcáin szinte egymást érik az erőszak áldozatainak emlékhelyei, miközben a bandák által uralt területeken élők is könnyen belekeveredhetnek a leszámolásokba.

A Metropolitan Police augusztus 17. és 26. között nagyszabású akciót indított a bűnözői csoportok visszaszorítására Lambeth és Southwark térségében. A tíznapos művelet során több mint 400 embert tartóztattak le.