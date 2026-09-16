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Barack Obama

Barack Obama gyászol – 13 év után veszítette el szeretett családtagját

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Elpusztult Sunny, az Obama család portugál vízikutyája, amely éveken át a Fehér Házban élt velük. Barack Obama közösségi oldalán búcsúzott a család kedvencétől, és több személyes emléket is felidézett róla.
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Barack Obamagyászkutya

Barack Obama szerdán jelentette be, hogy elpusztult családjuk kutyája, Sunny. A portugál vízikutyát 2013-ban, az amerikai elnök második hivatali ciklusának kezdetén fogadták be, és hamar a család fontos tagjává vált.

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Barack Obama és családja 13 éven át osztotta meg mindennapjait Sunnyval
Fotó: barackobama / Instagram

Barack Obama családja hamar megszerette Sunnyt

A volt amerikai elnök közösségi oldalán felidézte, hogy Sunny hamar az egész család kedvencévé vált. Barack Obama és felesége, Michelle, valamint lányaik, Malia és Sasha mellett másik kutyájuk, Bo is gyorsan megszerette az új családtagot – írta a TMZ.

Obama energikus, sportos kutyaként emlékezett Sunnyra. Mint írta, az eb könnyedén átugrotta a Fehér Ház déli gyepén lévő sövényeket, és előszeretettel kergette a mókusokat, madarakat és minden mást, ami megmozdult.

Obama felidézte, hogy míg Bo leginkább a finom falatoknak örült, Sunny szívét játékkal lehetett meghódítani: szeretett futkározni, a földön hemperegni és különösen élvezte, ha a hasát vakargatták. A volt elnök szerint Sunny nagyon ragaszkodott Bóhoz, és mindig védelmezte társát.

Az Obama család másik portugál vízikutyája, Bo 2009-ben került hozzájuk, és 2021-ben pusztult el. Barack Obama mostani búcsújában azt írta, nagyon fog hiányozni nekik Sunny.

Sunny 2012 júniusában született, és 2013 augusztusában költözött az Obama családhoz. 13 éves volt.

 

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