Megőrülnek a vásárlók ezért a filléres újdonságért: már hétszeres árat kérnek érte

A Mattel különleges Barbie babája hétfőn került az osztrák Hofer üzleteinek polcaira. A limitált játék a diszkontlánc arculatát viseli, és bevásárláshoz kapcsolódó kiegészítőket is kapott.

Felvásárolják a limitált Barbie babát, éa elképesztő áron adják tovább

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Őrület Ausztriában: 36 ezer forint fölé drágult a diszkontlánc Barbie babája

A mindössze 5400 forintba kerülő baba gyorsan a gyűjtők és a Barbie-rajongók célpontjává vált. Szerdára már rohamosan fogyott a készlet, bár egyes üzletekben még hozzá lehetett jutni az eredeti áron.

A nagy érdeklődést azonban az üzletszerű továbbértékesítők, az úgynevezett scalperek is kihasználták. Ők nagyobb mennyiségben vásárolják fel a ritka vagy limitált termékeket, majd a mesterségesen kialakuló hiányra építve jelentős felárral kínálják tovább azokat.

A Hofer Barbie rövid időn belül megjelent a Willhaben és a Vinted oldalán is. A legolcsóbb ajánlat szerdán körülbelül 10 500 forint volt, vagyis csaknem az eredeti ár kétszerese.

Egyes eladók azonban már több mint 36 ezer forintot kértek a babáért, ami közel hétszeres áremelkedést jelent.

A jelenséget Juliane Jakubek bécsi influenszer és óvodapedagógus is bírálta. Szerinte erkölcsileg erősen kifogásolható, ha valaki azért vásárol fel nagyobb mennyiséget egy keresett játékból, hogy azt rögtön sokszoros áron adja tovább.

Jakubek szerint az előre láthatóan népszerű gyermekjátékokból a kereskedőknek elegendő készlettel kellene felkészülniük. A vásárlókat pedig arra kérte, hogy ne támogassák a mesterséges árdrágítást, és ne vegyék meg a túlárazott babákat.