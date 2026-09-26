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batman

Megjelent Batman, és saját kezűleg tömte be a kátyúkat – videón a szokatlan módszer

11 perce
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Szokatlan jelenetnek lehettek szemtanúi egy Szentpétervár melletti település, Susary lakói: egy férfi szuperhősjelmezben próbálta betömni az úttest kátyúit. A Batman-jelmezbe öltözött férfiről videó is készült, amelyen az látható, ahogy nehéz útburkolat-darabokat emel fel és helyez a kátyúkba.
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batmankátyúSzentpétervár

A susaryi utcákon egy Batman-jelmezbe öltözött férfi próbálta saját kezűleg javítani az úttestet. A szemtanúk által készített felvételen az látható, hogy nagyobb, levált útburkolat-darabokat emel fel, majd ezekkel igyekszik betömni a kátyúkat.

Batman
Batman akcióba lendült
Fotó: Telegram

Azt egyelőre nem tudni, mennyire bizonyult hatásosnak a különös módszer. A történteket a helyi illetékes szervek nem kommentálták – írja a Gazeta.

Nem Batman kátyújavítása volt az első különös eset

Az esetnek korábban is akadtak furcsa előzményei Oroszországban. A Brjanszki területen például egy fogtechnikus gipszből készült állkapocsmodellekkel próbálta betömni az úthibákat, míg Szaratovban egy helyi lakos saját maga javított ki egy hatalmas kátyút a városháza közelében.

A susaryi Batman akciójáról készült felvétel mindenesetre gyorsan felkeltette a figyelmet, a férfi azonban egyelőre névtelen maradt.

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Bár évtizedek teltek el a köpenyes lovag első mozipremierje óta, a kor csupán egy jelentéktelen szám a legendás alakítások mögött álló sztár számára. A 75 éves Michael Keaton továbbra is kirobbanó formában van, legújabb filmjeivel pedig még mindig lázban tartja az egész világot.

 

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