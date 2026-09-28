Tragédiával végződött a bázisugrás, több mint 200 méter magasból zuhant a halálba egy 27 éves férfi

A halálos bázisugrás vasárnap történt a Utah állambeli Hyrum közelében található, Leetham’s Hollow nevű területen. A Cache megyei seriffhivatal szerint a férfi egy körülbelül 700 láb magas pontról, azaz 213 méter magasból indult, azonban valami hiba történt az ugrás közben.

A bázisugrás során használt speciális ruházat nem adott elegendő felhajtóerőt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A wingsuit, vagyis az ugráshoz használt szárnyas ruha nem biztosított számára elegendő felhajtóerőt.

A férfi nagy sebességgel csapódott a talajba, és a helyszínen meghalt.

A kereső- és mentőcsapatokat helyi idő szerint délelőtt 9 óra körül riasztották, a mentőegységek pedig már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A holttest kiemelésében is részt vettek a mentők.

Tapasztalt sportoló volt az áldozat

A hatóságok közlése szerint a férfi tapasztalt bázisugró volt, és nem egyedül vett részt az ugrásban: egy több főből álló csoporttal érkezett a helyszínre. Az áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg nem értesítik a családját – írja a Guardian.

A BASE-ugrás a „building, antenna, span, earth”, vagyis épület, antenna, híd és föld szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.

A sportolók ezekről a különböző magas pontokról ugranak, gyakran speciális ruházatot, úgynevezett wingsuitot használva. A sport rendkívül veszélyes, és Utahban az elmúlt hónapokban több halálos BASE-baleset is történt.

A mostani baleset körülményeit a helyi hatóságok vizsgálják.

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