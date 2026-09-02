A BBC riportere szerint népirtás zajlik: ettől felrobbant az internet

Katty Kay, a BBC amerikai külön tudósítója a Gary Lineker korábbi angol válogatott labdarúgó tulajdonában álló Goalhanger által készített The Rest Is Politics: US című podcast egyik adásában beszélt a Gázai övezetről.

BBC: szabályt szegett a riporter, amikor népirtásról beszélt Gázában Fotó: OMAR AL-QATTAA / AFP

Kay arról beszélt, hogy a Demokrata Párton belül nagy a felháborodás az Izrael és a Gázai övezet konfliktusa miatt, majd a beszélgetés során a „népirtás” kifejezést használta az izraeli kormány Benjamin Netanjahu vezette politikájával kapcsolatban.

A kijelentés miatt panasz érkezett a BBC-hez. A brit közszolgálati médiatársaság ezt követően elismerte, hogy az újságíró megfogalmazása nem felelt meg a szerkesztőségi szabályoknak.

A BBC szerint Kay valójában azt akarta egyértelművé tenni, hogy egyes amerikai demokraták nevezik népirtásnak az Izrael által Gázában folytatott hadműveleteket. Ezt azonban nem tette kellően világossá.

A társaság szerint emiatt a megfogalmazása azt a benyomást kelthette, hogy maga az újságíró állítja tényként, hogy népirtás történik.

A BBC hozzátette: munkatársainak akkor is be kell tartaniuk a társaság szerkesztőségi és pártatlansági elveit, amikor nem a BBC által készített műsorban szerepelnek.

Kay a BBC szerint sajnálja, hogy nem fogalmazott kellő egyértelműséggel, és tanulságként tekint az ügyre.

Gary Lineker podcastjában hangzott el a kijelentés

A podcastot a Goalhanger készíti, amelyet Gary Lineker alapított. A korábbi futballista korábban maga is konfliktusba került a BBC pártatlansági szabályai miatt.

Lineker még a Match of the Day műsorvezetőjeként tett politikai jellegű kijelentéseket a közösségi médiában, amelyek miatt a BBC vizsgálta az ügyét. A műsorvezető később a tervezettnél korábban távozott a társaságtól, miután egy antiszemita szimbólumot tartalmazó bejegyzést is megosztott, amely miatt később bocsánatot kért.

A mostani ügy különösen érzékeny időszakban érinti a BBC-t. A társaság új vezérigazgatója, Matt Brittin korábban azt ígérte, hogy fellép a BBC pártatlanságával kapcsolatos problémák ellen.

A BBC-nél tavaly komoly vita alakult ki a Gázai övezet háborújának tudósítása miatt is. Egy belső dokumentum szerint rendszerszintű problémák merültek fel a konfliktusról szóló beszámolókban, és olyan bírálat is megfogalmazódott, hogy a BBC egyes szerkesztői hajlamosak voltak a lehető legrosszabbat feltételezni Izraelről.