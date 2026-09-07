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gyilkosság

Agyonverte a kislányt a bébiszitter, majd allergiás reakcióra fogta a sérüléseit

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Gyilkosságban találták bűnösnek azt a 34 éves michigani bébiszittert, aki halálra verte a rábízott 15 hónapos kislányt, majd azt mondta az édesanyjának, hogy a gyermek sérüléseit csupán egy allergiás reakció okozta. A bébiszitter akár élete végéig börtönben maradhat.
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gyilkosságbébiszittergyermekbántalmazás

A gyilkosság 2023. október 28-án történt a Michigan állambeli Kalamazooban. A 15 hónapos Jermany Coleman az édesanyjával, Dae'Janique McClenton-Howarddal élt a Michigamme Woods egyik lakásában. A halála előtti órákban Tiffany Briana Moore bébiszitter felügyelete alatt volt.

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A bébiszitter élete végéig börtönben maradhat
Fotó: Kalamazoo Department of Public Safety

Az anya elmondása szerint amikor hazaért, a bébiszitter és a kislánya nem voltak otthon, ám rövid idő múlva megérkeztek.

Moore egy takaróba csavarva átadta neki a gyermeket. Az anya már akkor észrevette, hogy valami nincs rendben: a kislány szemei fel voltak dagadva, teste pedig ernyedten lógott.

Ekkor kérdezte meg bébiszittertől, mit tett a gyermekével, ő pedig azt állította, hogy a kislány csupán allergiás reakciótól szenved.

A gyereket kórházba vitték, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A boncolás később megállapította, hogy Jermany halálát több, tompa erőhatás következtében elszenvedett sérülés okozta.

A 2024-es előzetes meghallgatáson Sarah Brown, a Bronson Children's Hospital gyermekbántalmazási esetekre szakosodott orvosa részletesen beszélt Jermany állapotáról.

Elmondása szerint a kislány szemhéjai annyira megduzzadtak, hogy alig tudták felnyitni a szemét, a CT-vizsgálat pedig súlyos agyduzzanatot mutatott.

A nyomozás hónapokon át folytatódott, majd a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Moore ellen. A nő időközben eltűnt, de a közbiztonsági tisztviselők másnap megtalálták őt – írja a Law and Crime.

Az ügy csaknem három évvel a kislány halála után jutott el a tárgyalás végéig. A Kalamazoo megyei esküdtszék szerdán bűnösnek találta Moore-t.

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