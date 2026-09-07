Agyonverte a kislányt a bébiszitter, majd allergiás reakcióra fogta a sérüléseit

A gyilkosság 2023. október 28-án történt a Michigan állambeli Kalamazooban. A 15 hónapos Jermany Coleman az édesanyjával, Dae'Janique McClenton-Howarddal élt a Michigamme Woods egyik lakásában. A halála előtti órákban Tiffany Briana Moore bébiszitter felügyelete alatt volt.

A bébiszitter élete végéig börtönben maradhat

Fotó: Kalamazoo Department of Public Safety

Az anya elmondása szerint amikor hazaért, a bébiszitter és a kislánya nem voltak otthon, ám rövid idő múlva megérkeztek.

Moore egy takaróba csavarva átadta neki a gyermeket. Az anya már akkor észrevette, hogy valami nincs rendben: a kislány szemei fel voltak dagadva, teste pedig ernyedten lógott.

Ekkor kérdezte meg bébiszittertől, mit tett a gyermekével, ő pedig azt állította, hogy a kislány csupán allergiás reakciótól szenved.

A gyereket kórházba vitték, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A boncolás később megállapította, hogy Jermany halálát több, tompa erőhatás következtében elszenvedett sérülés okozta.

Jurors found Tiffany Briana Moore, 34, guilty of felony murder and child abuse in the death of Jermany Coleman. https://t.co/rEejfMHVJt pic.twitter.com/Y3UzXMxuAt — FOX 17 (@FOX17) September 3, 2026

A 2024-es előzetes meghallgatáson Sarah Brown, a Bronson Children's Hospital gyermekbántalmazási esetekre szakosodott orvosa részletesen beszélt Jermany állapotáról.

Elmondása szerint a kislány szemhéjai annyira megduzzadtak, hogy alig tudták felnyitni a szemét, a CT-vizsgálat pedig súlyos agyduzzanatot mutatott.

A nyomozás hónapokon át folytatódott, majd a hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Moore ellen. A nő időközben eltűnt, de a közbiztonsági tisztviselők másnap megtalálták őt – írja a Law and Crime.

Az ügy csaknem három évvel a kislány halála után jutott el a tárgyalás végéig. A Kalamazoo megyei esküdtszék szerdán bűnösnek találta Moore-t.

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