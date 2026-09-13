Felgyújtott egy idegent a benzinkúton egy nő

A támadás a floridai St. Petersburg egyik Mobil benzinkútján történt. A rendőrség szerint Eleanor Crawford odalépett a szintén 41 éves áldozathoz, majd egy öngyújtóval szándékosan lángra lobbantotta a benzint.

Egymást sem ismerték, mégis felgyújtotta áldozatát a benzinkúton. Fotó: Alan Sau / Shutterstock

Gyilkossági kísérlettel vádolják a benzinkúti támadót

A nő súlyosan megégett, ezért a Tampa General Hospital kórházba szállították. A rendőrség egyik vezetője borzalmasnak nevezte a sérüléseit, de közölte, hogy állapotát sikerült stabilizálni, és várhatóan életben marad.

A hatóságok szerint Crawford először kölcsönkérte az áldozat telefonját, amelyet a nő át is adott neki. Ezután pénzt kért tőle, de elutasító választ kapott. A gyanú szerint ekkor gyújtotta meg a töltőpisztolyt.

Egy közelben parkoló szemtanú tűzgolyóhoz hasonlította a látottakat. Az áldozatot a saját járművébe segítette, majd értesítette a segélyszolgálatot.

Crawfordot nem messze a helyszíntől fogták el. Gyilkossági kísérlettel és gyújtogatással vádolják, jelenleg mintegy 110 millió forintnak megfelelő óvadék ellenében helyezhetnék szabadlábra. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.