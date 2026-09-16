Több mint 100 gyereke van a milliárdosnak, most újabb babát akar egy béranyától

Egy kaliforniai nő 120 ezer dollárért (csaknem 39 millió forintért) vállalt béranyaságot, ám csak később szembesült azzal, hogy a baba apja Xu Bo kínai videojáték-milliárdos, akinek a hírek szerint már több mint 100 utódja van – derül ki a CBC NEWS cikkéből.

120 ezer dollárért vállalta a béranyaságot egy kaliforniai nő, ám csak később tudta meg, hogy a baba apja Xu Bo kínai videojáték-milliárdos, akinek már több mint 100 gyereke van

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A Judy néven nyilatkozó nőnek már van egy hétéves gyermeke. Az Instagramon találkozott a béranyasági lehetőséggel, és a felajánlott összeg miatt úgy döntött, belevág, mert a pénzzel saját családja helyzetén is javíthatott volna.

Nem tudta, kinek hordja ki a babát

A Patriot Conceptions ügynökség azt mondta neki, hogy

egy egyedülálló apa számára vállalja a terhességet, aki szeretné bővíteni a családját, és korábban már több mint két tucat béranyát is megbízott.

Judy állítása szerint többször érdeklődött a férfi kiléte felől, de nem kapott választ. A CBS News később olyan dokumentumokat mutatott neki, amelyekből kiderült, hogy Xu Bo áll a háttérben.

A férfi a mobiljátékokat fejlesztő Guangzhou Duoyi Network alapítója.

A Chinese billionaire is using American surrogates to create an army of hundreds of anchor babies.



He says he needs them to run him empire.



They are born American citizens, raised in China, and will eventually come back to the US as Chinese spies or worse.



The Xu Bo army.… pic.twitter.com/RiPHLwRtPh — Q Intel (@Qintel_) September 14, 2026

Több mint 100 gyermeke lehet

Xu Bo korábban cáfolta, hogy béranyaság révén több mint 300 gyermeke született volna, azt azonban elismerte, hogy már több mint 100 utódja van.

Judy szerint az ügynökségnek már a folyamat elején közölnie kellett volna vele, pontosan kinek vállalja a terhességet.

Ez arra késztet, hogy feltegyem a kérdést: egyáltalán jogom van tudni?

– fogalmazott.

A nő azt sem érti, mi motiválhatja a milliárdost arra, hogy ekkora családot szeretne.

Xu Bo korábban arról beszélt, hogy mintegy 20, az Egyesült Államokban született gyermeket tervez, akik közül egy később átvehetné tőle a vállalkozása irányítását.

Nem ez az egyetlen különleges eset, amikor a béranyaság egészen meglepő helyzetet eredményezett: Ausztráliában egy nő úgy adott életet ikreknek, hogy a két baba nem ugyanazoktól a biológiai szülőktől származott.