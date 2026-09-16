Megjárta Irakot, és egy gyilkost is a siralomházba juttatott Béres Róbert, a magyar származású amerikai rendőr

Bob Beres Béres Róbertként, 1971-ben született egy ausztriai lágerben. Édesapja Kisvárdán, édesanya Pécsett töltötte gyermekkorát. A szülők igyekeztek minél jobb körülményeket teremteni a családjuknak, és úgy érezték, a szocialista Magyarországon kívül jobban boldogulnának.
– Apukám bányász volt, anyukám pedig egy csemegeüzletben dolgozott eladóként. Az uránbányai munka rendkívül nehéz és veszélyes volt. Utólag sokszor mesélte, hogy amikor bement a bányába, szinte égett a torka a portól – mesélte Bob az Origónak, majd rátért, hogy a szülei milyen kalandos utat jártak be néhány év leforgása alatt. Elárulhatjuk: a Kádár-korszakban egyáltalán nem volt könnyű a disszidensek helyzete.
– Édesapám ismert egy embert, aki korábban már kimenekült Ausztriába, és azt mondta neki: „Figyelj, ha ki tudsz jönni, segítek neked.” Akkoriban még nem volt olyan könnyű elérni bárkit, mint ma, nem lehetett csak úgy címet vagy telefonszámot írogatni. Végül egy hivatalos csoporttal indultak el Ausztriába, mindössze háromnapi ruhával a bőröndjükben. A rendőrök háromszor is odamentek a szüleimhez, hogy megkérdezzék, miért akarnak elmenni. Apukám azt mondta nekik:
A feleségem nyolchónapos terhes, és szeretnénk egy utolsót kirándulni Ausztriában a szülés előtt
– idézte fel Bob.
A kalandvágyó szülők nem szóltak senkinek, még a nagyszülőknek sem. Egy hajnalban hívtak egy taxit, és elindultak. Az akkori magyar szabályok szerint fejenként mindössze 500 schillinget vihettek magukkal készpénzként.
– A taxis elvitte őket abba a házba, ahol az apukám által ismert ember lakott Ausztriában, de a fuvar önmagában 450 schillingbe került. A szüleimtől tudom, hogy aznap nagyon esett az eső, és anyukám három órán át csak állt a sarkon a bőröndökkel, amíg az ember haza nem jött a munkahelyéről. Két hétig meghúzhatták magukat náluk, de aztán az illető azt mondta: „Sajnálom, de nekem is megvan a családom, nem tudok tovább segíteni.” Ekkor letettek minket egy menekülttáborban, ahol majdnem egy teljes évet töltöttünk – mondta a nyugdíjas rendőr, aki ezekből természetesen semmire sem emlékszik, persze a szüleitől sok mindent megtudott. Többek között azt is, hogy
az édesapja keményen dolgozott: egy helyi farmer csűrjét takarította, és még azt is alázattal viselte, hogy gyakorlatilag a tyúkok ürülékét kellett felpucolnia.
A farmer azonban meglátta a férfi szorgalmát, ezért adott neki annyi pénzt, hogy a család két bőrönddel és egy kisgyerekkel útnak indulhasson az álmok birodalmába, az Egyesült Államokba. Akkor mindössze 500 dollár maradt a zsebükben.
– Először egy Fairfield nevű kisvárosban kerestünk otthont Connecticut államban. Van ott egy magyar templom, a Calvary United Church of Christ, amelynek a hátsó részében volt egy pici, háromszobás lakás. A református gyülekezet befogadott minket, cserébe nekünk kellett rendben tartanunk mindent: takarítottunk az istentiszteletek után, segítettünk a lelkésznek az úrvacsora előkészítésében, füvet nyírtunk és télen havat lapátoltunk – mondta Róbert.
A családfő később egy magyar építész mellett kezdett el dolgozni. Építkezéseken segédkezett, keverte a betont, mindent megtett, amit csak kértek tőle. Bob édesanyja egy gyárban helyezkedett el, ahol apró drótokat szerelt lámpákba.
– Gyalog jártak dolgozni, mert autónk eleinte nem volt. Aztán 1973-ban megszületett a testvérem is, aki később szintén rendőr lett, nyomozóként dolgozott húsz éven keresztül, mielőtt nyugdíjba ment – árulta el Bob, aki máig hálás a szüleinek, hogy megadták neki a lehetőséget, hogy egy demokratikus országban nevelkedjen.
– Amikor 18 évesen befejeztem az iskolát, apám egy ismerősénél kezdtem kőművessegédként dolgozni.
Egy nap a főnök felesége sírva jött oda hozzánk, hogy a férje kivette az összes pénzt a bankból, és eltűnt. Hirtelen munka nélkül maradtam, és nem tudtam, mit csináljak.
Úgy döntöttem, hogy belépek a tengerészgyalogsághoz, azaz a US Navy-be. Négy évet írtam alá – elevenítette fel karrierje kezdetét Bob, aki az első öbölháborúban is szolgálta Amerikát.
– Amikor letelt a négy év, visszatértem, de nem volt semmim a hátizsákomon kívül. Ott álltam a kocsim mellett, és azon gondolkodtam: most merre tovább? Azt hiszem, a Jóisten vezérelt, amikor egyszer csak az ugrott be, hogy rendőr akarok lenni – mosolygott a férfi, akit kezdetben sehova sem vettek fel, mert nem volt rendészeti végzettsége vagy tapasztalata. Végül a South Canaan Highway Patrol (közúti rendőrség) adott neki egy esélyt.
– Kaptam tőlük egy levelet: jelentkezzem augusztus 14-én, és hozzak magammal egy párnát meg egy pár cipőt, mert kemény futás vár rám. Így is lett: bal kezemben a párna, jobb kezemben a cipő, és megérkeztem. Végül ott húztam le húsz évet, és a hadnagyi rangig küzdöttem fel magamat – mesélte Bob.
Amerikában köztudottan sokkal feszültebbek a rendőri intézkedések, hiszen ott sok civilnek is lehet fegyvere.
A kérdésre, hogy mennyire volt veszélyes az utcai szolgálat, a nyugdíjas rendőr kertelés nélkül válaszolt:
– Nagyon is az volt. Tizenhárom évig dolgoztam kint az utcán közlekedési rendőrként, ami azt jelentette, hogy én vizsgáltam meg a balesetek helyszínét, én döntöttem el a felelősség kérdését, és én intézkedtem a részeg sofőrökkel szemben is. 1999-ben például személyesen én juttattam börtönbe azt az embert, aki mindössze harminc perccel korábban lelőtte egy rendőrtársamat. Az az illető azóta a kivégzését várja. Majd neki kell eldöntenie, hogy villamosszékben vagy golyó által szeretne meghalni, vagy inkább az injekciós megoldást választja.
Béres Róbert hálás az életéért
Bob úgy érzi, a bűnöző társadalomból való kivonásával jó szolgálatot tett az emberiségnek, de a gyilkos kivégzésére nem szeretne elmenni. Úgy véli, megvannak erre a megfelelő emberek. Egy ilyen tragédia után hatalmas lelki teher a kollégák között dolgozni, de a rendőri hivatás ezzel jár.
– Az ember teszi a dolgát, amit a becsülete és az esküje diktál – magyarázta a nyugdíjas hadnagy, aki jelenleg közlekedésbiztonsági szakértőként dolgozik.
– Amikor a rendőrségnél szolgáltam, az utolsó tizenkét évben már eleve én voltam a hivatalos sajtószóvivő.
Minden egyes nap szerepeltem a tévében, a rádióban, nyilatkoztam az újságoknak a balesetekről, útelzárásokról, rendőrségi akciókról.
Amikor nyugdíjba mentem, megkerestek a televíziós csatornák. Így talált meg az ABC News Baltimore-ban, Maryland államban – idézte fel. Béres Róbert lényegében most is azt teszi, amit régen, csak most már civil szakértőként és riporterként: nap nap után ő tájékoztatja a nézőket a reggeli csúcsforgalomról, a balesetekről és a közlekedési helyzetről.
– Mivel korábban több mint háromezer autós szerencsétlenség helyszínét vizsgáltam, pontosan tudom, hogyan kell elemezni egy szituációt, és ezt hitelesen át is tudom adni az embereknek. Szeretem ezt a munkát, mert testhezálló feladat – mondta Bob, aki őrzi a magyarságát. Az anyanyelvét bár kissé töri, de folyékonyan és tökéletesen érthetően beszéli. A gyermekeinek is átadta identitását, mi több, a háza előtt az amerikai mellett egy magyar zászló is lobog.
– A kedvencem a magyar konyha, és szívesen elkészítem a csirkepörköltet. Szerencsére a közelemben be lehet szerezni a szükséges alapanyagot, de egy kiváló magyar étterem is működik – mesélte lapunknak.