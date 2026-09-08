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betegség

83 kórházi nap után végre hazavihették koraszülöttüket, öt otthoni nap után elhunyt a csöppség

28 perce
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Mindössze öt nappal azután halt meg egy brit kisfiú, hogy 83 nap kórházi kezelés után végre hazavihették. A koraszülött Luca Hayes súlyos fejlődési rendellenességgel született, szívverés nélkül jött világra, és több életmentő műtéten is átesett, ám egy fertőzés miatt ismét kórházba került, ahol végül nem tudták megmenteni.
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betegséggyászcsecsemő

Luca Haynes mindössze öt nappal azután hunyt el, hogy közel három hónap kórházi kezelés után végre hazamehetett. A csöppség, aki halála előtt mindössze pár héttel, május 26-án született egy fejlődési rendellenességgel, gasztrokízissel jött világra. Ez egy olyan betegség során egyes szervek a testen kívül fejlődnek. Az ő esetében a belek voltak érintettek. A kisfiú szívverés nélkül jött világra, de az orvosoknak sikerült újraéleszteniük. Szülei, Demi Duffin és Charlie Hayes ezt követően életük leghosszabb óráját várták végig, miközben Luca megkapta első életmentő műtétjét. A kisfiút később további három alkalommal operálták meg és 83 nap kórházban töltött idő után végre hazamehetett. Augusztus 22-én azonban Luca légzése háromszor is leállt. Kórházba vitték, de már nem lehetett segíteni rajta. Két hónaposan és 28 hónaposan örökre álomra hajtotta kis fejét. 

Még három hónapos se volt: belehalt betegségébe a csöppség
Még három hónapos se volt: belehalt betegségébe a csöppség. Fotó: Unsplash

 

Luca hasa rendkívül megduzzadt, és a lábaiban a vérkeringés is leállt a szepszis miatt. Ekkor már teljesen egyértelmű volt, hogy nagyon súlyos állapotban van. Úgy halt meg, hogy az anyukája és az apukája ott volt mellette. Elénekeltük neki a kedvenc dalát, és elmondtuk neki, mennyire szeretjük. Öt napig lehetett velünk otthon, mindössze öt rövid napig. Ezeket a napokat azonban életünk végéig a szívünkben őrizzük. Nagyon-nagyon boldog baba volt mindennek ellenére. Imádta a fürdetést, de utálta, amikor meztelen volt. Olyan csodálatos kis személyisége volt, hogy azonnal beragyogta a szobát. Bárcsak több időt tölthettem volna vele. Megérdemelte volna az egész világot

 - közölték gyászoló szülei. 

 

Még három hónapos se volt: belehalt veleszületett betegségébe a csöppség

Luca sürgősségi császármetszéssel jött világra mindössze körülbelül 1,5 kilogrammos súllyal. Első műtétje után mentővel szállították a The Royal London Kórházba, miközben édesanyja lábadozott. Demi azonban nyolc órával a császármetszés után saját felelősségére elhagyta a kórházat, hogy fia mellett lehessen. A kisfiút ezt követően újra megműtötték, hogy megkezdjék belei visszahelyezését a testébe. A folyamatot május 30-án és június 3-án további két műtéttel fejezték be.

Emlékére, hogy a legméltóbb búcsút rendezhessék meg számára, szülei adománygyűjtésbe kezdtek, írja a Mirror.

 

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