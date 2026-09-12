Azt hitte, csak ki van merülve: nem sokkal később már a temetését szervezte a háromgyerekes apa

Egy háromgyermekes édesapa eleinte azt gondolta, csak túlhajszolta magát, ám idővel kiderült, egy potenciálisan halálos, az egész addigi életét megváltoztató betegségben szenved. Nick Angell kezdetben szokatlanul fáradtnak érezte magát, majd az egészségi állapota hamarosan még tovább romlott.

Halálos betegség okozta a háromgyermekes édesapa fáradtságát / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Halálos betegség okozta a háromgyermekes édesapa fáradtságát

Görcsöltem, és már délután 5-kor elaludtam a széken ülve. Lépcsőzés közben is kifulladtam. Ahogy most visszanézem az akkor készült képeket, látom, hogy fel volt puffadva az arcom

– emlékezett vissza a 45 éves Angell az angliai Swindonból, aki eleinte nem gondolta, hogy bármi komoly dologról lenne szó: azt hitte, elkapott egy vírust a gyerekeitől, vagy csak pusztán ki van merülve.

Egy nap azonban az informatikusként dolgozó férfi munka közben azt érezte, menten elájul, ezért mentőt hívott, és kórházba szállították.

Ezután derült fény arra, hogy a háromgyermekes édesapa IgA nephropathiában szenved, egy autoimmun vesebetegségben, melynek következtében a veséi mindössze 4%-on működtek.

A betegsége súlyossága láttán Angell, elmondása szerint, azonnal elkezdett felkészülni a legrosszabb eshetőségre.

Az egyik első dolgom az volt, hogy elmentem egy temetkezési vállalkozóhoz, hogy megbeszéljük a temetés részleteit

- idézte fel a férfi, aki ezt követően viszont próbált pozitív maradni a felesége, Kate és a három lánya kedvéért.

Azt mondtam a családomnak: 'Semmi baj. Túl leszünk ezen'

- tette hozzá Angell, akit ennek ellenére aggasztott, hogy az egyetlen lehetősége a túlélésre a transzplantáció volt.

A férfi ezután elkezdte a peritoneális dialízist, egy olyan kezelést, amelyet otthon is el tudott végezni, a hordozható készülék pedig lehetővé tette számára, hogy folytathassa a munkáját, mielőtt 14 hónappal azután, hogy először rosszul lett, átesett a veseátültetésen.

A beavatkozás kezdetben sikeresnek tűnt: a férfi szerint egyenesen úgy érezte magát, mintha ismét 18 éves lenne, két év után viszont az állapota ismét romlani kezdett. Ekkor kiderült, hogy Angell szervezete kilökte a transzplantátumot, így a veséi már csak 8%-os hatékonysággal működtek.

A férfinak jelenleg határozatlan ideig dialízisre kell járnia egy kórházban heti 15 órában és az étrendjére is oda kell figyelnie, valamint napi egy liter vízre kell korlátoznia a folyadékfogyasztását. A kezelés ugyan kimerítő a számára, az édesapa ennek ellenére továbbra is dolgozik, és nem hagyja, hogy a betegsége uralkodjon az élete felett, mialatt egy újabb veseátültetésre vár.

Két választásod van: vagy hagyod, hogy ez az egész maga alá temessen, vagy haladsz tovább

- jelentette ki Angell, a People beszámolója szerint.