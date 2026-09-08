Elképesztő izomzatot épített magára az egykori világbajnok focista, betegség áll a háttérben - videó

Bixente Lizarazu 56 évesen is rendkívül izmos és kidolgozott testalkattal büszkélkedhet. Az egykori világhírű francia labdarúgó szerint azonban nem csupán a kemény edzés áll a látványos izomzat mögött: izomdiszmorfiával küzd – tudta meg a Heute.

Bixente Lizarazu a francia válogatott mezében az 1998-as világbajnokság Franciaország–Horvátország elődöntőjén.

Fotó: FIRO SPORTPHOTO / AFP

Betegségéről is őszintén beszélt

Az 1998-as világbajnok korábbi profi focista már pályafutása alatt is remek formában volt, mostanra azonban még izmosabb lett. A korábbi Bayern München-játékos a Francia Polinéziában töltött nyaralásáról is megosztott néhány fotót, amelyeken jól látszik kidolgozott felsőteste.

Weltmeister Bixente Lizarazu zeigt sich mit 56 Jahren extrem durchtrainiert. Dahinter steckt laut dem Ex-Bayern-Star auch eine Muskelsucht. https://t.co/RqgspeT2G6 — heute.at (@Heute_at) September 7, 2026

Lizarazu két évvel ezelőtt beszélt először nyilvánosan arról, hogy izomdiszmorfiával küzd.

A betegség fő jellemzője a kényszeres edzés és az állandó félelem az izomvesztéstől, amihez szigorú diéta és akár teljesítményfokozók használata is társulhat. Az edzés és a testépítés idővel a munka, a kapcsolatok és a mindennapi élet más területeit is háttérbe szoríthatja.

A francia futballista a pályafutása befejezése után is folyamatosan kereste az új sportkihívásokat, többek között a kerékpározást is megszerette. Elmondása szerint a mozgás ma is elengedhetetlen számára.

Beteg vagyok

– mondta korábban Lizarazu, aki szerint felesége, Claire Keim elfogadja, hogy ennyire fontos számára a sport. Úgy véli, a rendszeres mozgás abban is segít, hogy levezesse a benne felgyülemlett energiát, és egy időre megfeledkezzen a mindennapi gondokról.

Lizarazu kivételes futballkarriert tudhat maga mögött: 1992 és 2004 között 97 alkalommal szerepelt a francia válogatottban, 1998-ban világbajnoki, 2000-ben Európa-bajnoki címet szerzett. A Bayern Münchennel 2001-ben a Bajnokok Ligáját is megnyerte.