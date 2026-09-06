Connor Dean 2024 augusztusában halt meg. Halálát skorbut, vagyis súlyos C-vitamin-hiány okozta szövődmények előzték meg. A betegséget leginkább a régi idők tengerészeivel hozzák összefüggésbe, akik hónapokig friss gyümölcs és zöldség nélkül éltek.

Ritka betegség végzett a kisfiúval. Fotó: GARO / Phanie

Kétszáz éve nem látott betegség végzett egy hatéves kisfiúval

A Queensland-i helyettes állami halottkém, Stephanie Gallagher most közzétette a gyermek halálával kapcsolatos megállapításait. Azért döntött a nyilvánosságra hozatal mellett, hogy felhívja a figyelmet a rendkívül ritka, ám megfelelő kezeléssel megelőzhető betegség veszélyére.

Connor 2018-ban született, Down-szindrómája és egy műtétet igénylő szívfejlődési rendellenessége is volt. Fejlődése lassabb volt, kommunikációja pedig főként egy-egy szóra korlátozódott.

A kisfiú halála előtt körülbelül egy hónappal szülei orvoshoz vitték, mert fájt a térde, sántított és csoszogva járt. Eleinte azt feltételezték, hogy egy játszótéri esés okozhatta a panaszokat. Állapota azonban nem javult, ezért kórházba került.

Később humán parainfluenzavírust is diagnosztizáltak nála, miközben egészségi állapota gyorsan romlott. Egy ponton szívmegállást szenvedett és újra kellett éleszteni. 2024 júliusának végén szüleit arról tájékoztatták, hogy gyermekük súlyos, életveszélyes skorbutban szenvedhet.

Connor életfenntartó kezelését augusztus 7-én kapcsolták le, három nappal később pedig meghalt.

A halotti bizonyítvány szerint a halál közvetlen oka hipoxiás-iszkémiás encephalopathia volt (egy olyan súlyos agykárosodás, amely az újszülötteknél alakul ki az oxigénhiány és a csökkent vérellátás miatt), amely a szívmegállás következtében alakult ki. A szívmegállást pedig feltehetően a skorbuttal összefüggő súlyos C-vitamin-hiány idézte elő.

A halottkémi vizsgálat szerint Connor étrendjével már korábban is problémák voltak.

Gyermekorvosa arról számolt be, hogy 2023-ban szinte egyáltalán nem evett gyümölcsöt vagy zöldséget, és 11 hónap alatt mindössze 300 grammot gyarapodott. Az orvos dietetikushoz irányította a családot, és multivitamin szedését is javasolta.

A szülők elmondták, hogy Connor körülbelül négy és fél éves korában vált nagyon válogatóssá. A halottkém szerint egyikük sem tudott arról, hogy gyermekük C-vitamin-hiányban szenved egészen a szívmegállás utánig.