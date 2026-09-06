Mintegy 500 tinédzser szállta meg a bevásárlóközpontot, a Burger Kingben az asztalokon tomboltak - videó

Mintegy 500 tinédzser lepte el vasárnap délután az amerikai Colorado állambeli Aurora egyik bevásárlóközpontját. A tömegben verekedések törtek ki, több üzletben rongáltak, árukat vittek el, és még a helyi Burger Kinget is megszállták – írja a New York Post.

Verekedés, rongálás és üzletek megrohamozása követte egy engedély nélküli rendezvény végét Coloradóban. Mintegy 500 tinédzser szabadult rá egy bevásárlóközpontra.

Fotó: Képernyőfotó/X

Nem oszlottak fel, az üzletekbe menekültek

A többségében 14 és 17 év közötti fiatalok egy engedély nélkül megtartott sportesemény után vonultak a Hoffman Heights bevásárlóközponthoz. A rendőrség több mint 70 egyenruhást vezényelt a helyszínre, hogy feloszlassa a tömeget, a fiatalok azonban a felszólítás helyett a környező üzletekbe rohantak.

A Burger Kinget is pillanatok alatt ellepték: a zsúfolásig megtelt étteremben az asztalokra álltak, ugráltak, táncoltak és énekeltek.

Az egyik asztal az ugráló tömeg alatt össze is roppant, a randalírozók azonban zavartalanul folytatták az ünneplést.

🇺🇸 A mob of 500 teenagers took over a Colorado shopping center Sunday, dancing on tables at Burger King, brawling, and vandalizing a nearby grocery store during an unpermitted gathering.



Over 70 Aurora police officers responded after the crowd, organized by 22-year-old social… — NewsForce (@Newsforce) September 2, 2026

Mások a közeli King Soopers szupermarketbe rohantak be, ahol árukat rongáltak meg, majd az üzlet dolgozói elől a sorok között cikázva próbáltak elmenekülni. Egyikük még egy asztalt is magával vitt, és azt mondta:

Anyukámnak szereztem.

A rendőrség egyelőre senkit sem tartóztatott le, de a közösségi médiában terjedő videókat és más bizonyítékokat vizsgálják, hogy azonosítsák a jogsértések elkövetőit. Azt még nem közölték, mekkora kár keletkezett, illetve mennyi árut lophattak el.

Egy influenszerhez köthető a rendezvény

Todd Chamberlain aurorai rendőrfőnök szerint az esemény gyorsan túllépte egy egyszerű tinédzser-összejövetel határait.

A rendőrfőnök a szülőket is arra kérte, hogy figyeljenek arra, hol vannak a gyerekeik, kikkel találkoznak, és milyen, közösségi médián keresztül szervezett eseményeken vesznek részt.

A történtek a jelek szerint a 22 éves Grady Ferrick által szervezett eseményhez kapcsolódtak. A magát profi tartalomgyártónak nevező férfinak több mint 362 ezer követője van az Instagramon,

és a rendezvényről is osztott meg fotókat, amelyeken a fiatalok között, egy teherautó tetején, illetve egy lila iskolabuszon látható.