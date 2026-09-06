Mintegy 500 tinédzser szállta meg a bevásárlóközpontot, a Burger Kingben az asztalokon tomboltak - videó

Mintegy 500 tinédzser lepte el vasárnap délután az amerikai Colorado állambeli Aurora egyik bevásárlóközpontját. A tömegben verekedések törtek ki, több üzletben rongáltak, árukat vittek el, és még a helyi Burger Kinget is megszállták – írja a New York Post.
Nem oszlottak fel, az üzletekbe menekültek
A többségében 14 és 17 év közötti fiatalok egy engedély nélkül megtartott sportesemény után vonultak a Hoffman Heights bevásárlóközponthoz. A rendőrség több mint 70 egyenruhást vezényelt a helyszínre, hogy feloszlassa a tömeget, a fiatalok azonban a felszólítás helyett a környező üzletekbe rohantak.
A Burger Kinget is pillanatok alatt ellepték: a zsúfolásig megtelt étteremben az asztalokra álltak, ugráltak, táncoltak és énekeltek.
Az egyik asztal az ugráló tömeg alatt össze is roppant, a randalírozók azonban zavartalanul folytatták az ünneplést.
Mások a közeli King Soopers szupermarketbe rohantak be, ahol árukat rongáltak meg, majd az üzlet dolgozói elől a sorok között cikázva próbáltak elmenekülni. Egyikük még egy asztalt is magával vitt, és azt mondta:
Anyukámnak szereztem.
A rendőrség egyelőre senkit sem tartóztatott le, de a közösségi médiában terjedő videókat és más bizonyítékokat vizsgálják, hogy azonosítsák a jogsértések elkövetőit. Azt még nem közölték, mekkora kár keletkezett, illetve mennyi árut lophattak el.
Egy influenszerhez köthető a rendezvény
Todd Chamberlain aurorai rendőrfőnök szerint az esemény gyorsan túllépte egy egyszerű tinédzser-összejövetel határait.
A rendőrfőnök a szülőket is arra kérte, hogy figyeljenek arra, hol vannak a gyerekeik, kikkel találkoznak, és milyen, közösségi médián keresztül szervezett eseményeken vesznek részt.
A történtek a jelek szerint a 22 éves Grady Ferrick által szervezett eseményhez kapcsolódtak. A magát profi tartalomgyártónak nevező férfinak több mint 362 ezer követője van az Instagramon,
és a rendezvényről is osztott meg fotókat, amelyeken a fiatalok között, egy teherautó tetején, illetve egy lila iskolabuszon látható.