Sokkoló videón, ahogy egy féltonnás bika a nézők közé ugrik

A veszélyes jelenet vasárnap délután történt a spanyolországi Plaza de Toros de Murcia arénában. A hatéves, 508 kilogrammos, Malacara nevű bika már egy ideje a küzdőtéren volt, amikor váratlanul irányt változtatott.

Elszabadult egy bika az arénában, pánik tört ki a lelátón.

Fotó: RUBEN ALBARRAN / ANADOLU

Elszabadult egy bika az arénában, pánik tört ki a lelátón

Az állat nem a fából készült akadályhoz húzódó torreádorok felé indult, hanem balra fordult, majd átugrott egy korláton, egyenesen a nézőtér irányába.

A szemtanúk szerint pánikszerű jelenetek alakultak ki, mivel a bika szarvai rendkívül közel kerültek az első sorokban ülőkhöz. A közönséget végül a lelátó előtt húzódó masszív betonfal védte meg, így

senki sem sérült meg.

A bika ezután a kijárati területen futott tovább, majd visszaterelték a homokkal borított küzdőtérre. A viadalt folytatták, Duarte Fernandes pedig később lándzsával és rövid karddal megölte az állatot.