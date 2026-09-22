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Sokkoló videón, ahogy egy féltonnás bika a nézők közé ugrik

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A nézőtér felé ugrott egy több mint féltonnás bika egy spanyolországi bikaviadalon. A közönség soraiban pánik tört ki, de a betonból készült mellvédnek köszönhetően senki sem sérült meg.
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bikapánik törtjelenet

A veszélyes jelenet vasárnap délután történt a spanyolországi Plaza de Toros de Murcia arénában. A hatéves, 508 kilogrammos, Malacara nevű bika már egy ideje a küzdőtéren volt, amikor váratlanul irányt változtatott.

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Elszabadult egy bika az arénában, pánik tört ki a lelátón.
Fotó: RUBEN ALBARRAN / ANADOLU

Elszabadult egy bika az arénában, pánik tört ki a lelátón

Az állat nem a fából készült akadályhoz húzódó torreádorok felé indult, hanem balra fordult, majd átugrott egy korláton, egyenesen a nézőtér irányába.

A szemtanúk szerint pánikszerű jelenetek alakultak ki, mivel a bika szarvai rendkívül közel kerültek az első sorokban ülőkhöz. A közönséget végül a lelátó előtt húzódó masszív betonfal védte meg, így 

senki sem sérült meg.

A bika ezután a kijárati területen futott tovább, majd visszaterelték a homokkal borított küzdőtérre. A viadalt folytatták, Duarte Fernandes pedig később lándzsával és rövid karddal megölte az állatot.

 

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