Kis híján halálra gázolta a gyalogost, majd benzinkútba csapódott a BMW - videó

Egy gyalogos éppen a mobilját nézte a járdán, amikor kis híján tragédiába torkollott a pillanat. Egy BMW M3 Competition száguldott el tőle centikre, majd irányíthatatlanul a közeli benzinkút töltőoszlopába csapódott – vette észre a vezess.hu.

A gyalogos még a mobilját nézte, amikor centikre tőle elszabadult a BMW.

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A BMW száguldásának súlyos ára lett

A baleset 2026. augusztus 28-án, pénteken, körülbelül 16:50-kor történt Sydney délnyugati részén. A térfigyelő kamera felvételén jól látható, ahogy a fekete sportautó a kanyar után elveszíti a tapadást. A hátsó kerekek kipörögnek, a BMW fara ide-oda kezd mozogni, majd az 1,8 tonnás autó végleg irányíthatatlanná válik.

A sofőr nagy sebességgel sodródott a járda felé, a gyalogostól alig néhány centire elhúzva. Ezután a BMW felugratott a padkára, majd egyenesen a helyi benzinkút töltőoszlopának csapódott.

Szerencsére éppen nem tartózkodott ott senki, és tűz sem keletkezett. Az anyagi kár azonban jelentős lehet.

A 33 éves sofőrt a helyszínen ellenőrizték, az alkoholszonda pedig negatív eredményt mutatott.

A rendőrség gondatlan vezetés miatt 577 ausztrál dolláros, vagyis mintegy 130 ezer forintos bírságot szabott ki rá, emellett három büntetőpontot is kapott.

A felvételt látva szinte hihetetlen, hogy senki sem sérült meg. A benzinkútban okozott károk költségeit azonban valakinek így is állnia kell.