Bob Beres, a magyar rendőr, aki Emmy-díjat kapott az Egyesült Államokban

Mint azt az előző cikkünkben megírtuk, Béres Róbert, vagy ahogy Amerikában szólítják, Bob 1971-ben született egy ausztriai menekülttáborban, miután szülei hátrahagyták a Kádár-korszak Magyarországát. Édesapja Pécsett az uránbányában dolgozott, ám a veszélyes munkát megelégelve, jobb jövőt remélve a családnak, egy csoporttal Ausztriába disszidáltak.

Bob Beres sztár Amerikában Fotó: Családi archívum

— Apukám bányász volt, anyukám pedig egy csemegeüzletben dolgozott. Amikor apám bement a bányába, szinte égett a torka a portól. Úgy döntöttek, hogy új életet kezdenek” – mondta Bob.

A nehéz kezdetek után a család Connecticut államban, Fairfieldben talált otthonra, ahol egy magyar református gyülekezet fogadta be őket. A szülők szorgalmas munkával alapozták meg a jövőt: édesapja építkezéseken segédkezett, míg édesanyja lámpákat szerelt össze egy gyárban.