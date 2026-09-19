Bob Beres, a magyar rendőr, aki Emmy-díjat kapott az Egyesült Államokban

Mint azt az előző cikkünkben megírtuk, Béres Róbert, vagy ahogy Amerikában szólítják, Bob 1971-ben született egy ausztriai menekülttáborban, miután szülei hátrahagyták a Kádár-korszak Magyarországát. Édesapja Pécsett az uránbányában dolgozott, ám a veszélyes munkát megelégelve, jobb jövőt remélve a családnak, egy csoporttal Ausztriába disszidáltak.
— Apukám bányász volt, anyukám pedig egy csemegeüzletben dolgozott. Amikor apám bement a bányába, szinte égett a torka a portól. Úgy döntöttek, hogy új életet kezdenek” – mondta Bob.
A nehéz kezdetek után a család Connecticut államban, Fairfieldben talált otthonra, ahol egy magyar református gyülekezet fogadta be őket. A szülők szorgalmas munkával alapozták meg a jövőt: édesapja építkezéseken segédkezett, míg édesanyja lámpákat szerelt össze egy gyárban.
Bob nagy utat járt be
A középiskola elvégzése után a fiatal Róbert a tengerészgyalogsághoz (US Navy) csatlakozott, és az első öbölháború idején nyolc hónapot töltött szolgálatban egy hajón. Leszerelése után az amerikai Highway Patrol kötelékében talált hivatásra.
— Megérkeztem a kiképzésre, a bal kezemben egy párnával, a jobb kezemben egy cipővel. Végül ott húztam le húsz évet, és a kapitány-helyettesi, azaz lieutenant rangig küzdöttem fel magamat” – mesélte Bob.
Róbert az utcai szolgálat évei alatt tizenhárom éven át közlekedési rendőrként dolgozott. Mint elárulta, a tengerentúli intézkedések rendkívül feszültek voltak a fegyverviselési kultúra miatt, és számos veszélyes helyzettel találkozott.
Miután letelt a rendőrségnél eltöltött két évtized, Bob tehetségére a média is felfigyelt. Tizenkét éven keresztül a rendőrség hivatalos szóvivőjeként szerepelt a televízióban és rádióban, nyugdíjba vonulása után pedig az ABC News kötelékében folytatta pályáját Baltimore-ban.
— Több mint háromezer autóbaleset helyszínét vizsgáltam meg pályafutásom alatt, így pontosan tudom, hogyan kell elemezni egy szituációt. Szeretem ezt a munkát, mert testhezálló feladat” – mondta Bob az Origónak, aki olyannyira sikeres, hogy Troper Bob néven még Emmy-díjban is részesült. Az őt foglalkoztató csatorna még egy külön neki gyártott autóval is megajándékozta.
Magyar szívvel a tengerentúlon
Bár évtizedek óta az Egyesült Államokban él, a mai napig ragaszkodik magyar identitásához. Rendszeresen látogat haza rokonaihoz Kisvárdára és Pécsre, háza előtt pedig az amerikai mellett a magyar zászló is lobog. Róbert egyik kedvenc étele a pörkölt, amihez az alapanyagot is be tudja szerezni, ugyanis a lakóhelye közelében működik egy magyar bolt.