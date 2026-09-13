Történelmi mélységben a magyarok egyik kedvenc tavának vízszintje – galéria

Baden-Württemberg árvíz-előrejelző központja szerint a Bodeni-tó vízszintje jelenleg az évszakhoz képest „rendkívül alacsony”. A hajótulajdonosok több helyen szinte száraz lábbal közelíthetik meg járműveiket, néhány hajó pedig az alacsony vízállás miatt el sem tud indulni.
Még tovább apadhat a Bodeni-tó, ha nem érkezik kiadós eső
Egyelőre nincs kilátás tartós javulásra. A mostani záporok csak rövid időre hozhatnak enyhülést, utána ismét száraz idő várható. Az előrejelzések szerint szeptemberben is jóval kevesebb csapadék hullhat a szükségesnél.
A Németország, Ausztria és Svájc hármashatárán fekvő, mintegy 536 négyzetkilométeres Bodeni-tó Németország legnagyobb tava. Történelmi és köznyelvi elnevezése a Sváb-tenger.
A vízállás már augusztus 13-án is szokatlanul alacsony volt: Konstanznál mindössze 275 centimétert mértek. Ez nemcsak a szokásos értéktől maradt el jelentősen, hanem a 2003-ban feljegyzett korábbi augusztus 13-i mélypontot is alulmúlta. A baden-württembergi alacsonyvíz-információs központ néhány nappal ezelőtt továbbra is „rendkívüli alacsony vízállást” jelzett az egész tartományban.
Dr. Ulrich Maurer, a baden-württembergi környezetvédelmi intézet elnöke szerint a Bodeni-tó rendszerint februárban vagy márciusban éri el legalacsonyabb vízszintjét. A mostani rendkívüli helyzetnek több oka van: az Alpokban az elmúlt teleken kevés hó esett, ezért tavasszal kevesebb olvadékvíz érkezett a tóba. Ehhez társult a csapadékhiány és a nyári hőség okozta erős párolgás.