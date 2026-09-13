Történelmi mélységben a magyarok egyik kedvenc tavának vízszintje – galéria

Baden-Württemberg árvíz-előrejelző központja szerint a Bodeni-tó vízszintje jelenleg az évszakhoz képest „rendkívül alacsony”. A hajótulajdonosok több helyen szinte száraz lábbal közelíthetik meg járműveiket, néhány hajó pedig az alacsony vízállás miatt el sem tud indulni.

Egyre csak apad a Bodeni-tó – a szakértők szerint még nincs vége. Fotó: MARIUS BULLING / onw-images

Még tovább apadhat a Bodeni-tó, ha nem érkezik kiadós eső

Egyelőre nincs kilátás tartós javulásra. A mostani záporok csak rövid időre hozhatnak enyhülést, utána ismét száraz idő várható. Az előrejelzések szerint szeptemberben is jóval kevesebb csapadék hullhat a szükségesnél.

A Németország, Ausztria és Svájc hármashatárán fekvő, mintegy 536 négyzetkilométeres Bodeni-tó Németország legnagyobb tava. Történelmi és köznyelvi elnevezése a Sváb-tenger.