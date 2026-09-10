Tíz évig ott volt egy bomba a nagypapa házában, fogalma sem volt róla – az AI mentette meg

A 61 éves Stanley Green mintegy tíz évvel ezelőtt találta meg a nagyjából 15 centiméteres fémdarabot, amikor fémdetektorral kutatott. Nem sokkal később szívrohamot kapott, így az egészsége került a középpontba, a furcsa lelet pedig egyszerűen egy polcra került a télikertben.

Évekig fogalma sem volt, hogy egy bomba van az otthonában

Fotó: Facebook/The Mirror

A férfi hosszú éveken keresztül nem foglalkozott vele különösebben, hétfő délután azonban úgy döntött, utánajár, mi lehet a tárgy.

Az AI figyelmeztette, hogy bomba lehet

Green lefényképezte a tárgyat, majd a Google Lens nevű, mesterséges intelligenciát használó platform segítségével próbálta azonosítani. A rendszer azt jelezte, hogy a nála lévő tárgy egy német gyújtóbomba lehet.

Az AI emellett kritikus figyelmeztetést is adott: azt tanácsolta a férfinak, hogy ne nyúljon a tárgyhoz, hanem azonnal hívja a segélyszolgálatokat.

Green elmondta, hogy korábban még azt fontolgatta, hogy beolvasztja a fémdarabot, és ólmot készít belőle – írja a Mirror.

Nem tudtam, hogy bomba. Be akartam olvasztani ólomnak, úgyhogy örülök, hogy előbb utánanéztem

– mondta.

A férfi beszélt a fiával, aki azt tanácsolta, hogy hagyja érintetlenül a tárgyat, majd értesítették a rendőrséget.

Kiürítették a házat

A rendőrök körülbelül fél órával később megérkeztek, és megnézték a tárgyat. Ezután nemcsak a férfinek, feleségének és fiának kellett elhagynia a házat, de még szomszédonak is távoznia kellett.

A helyszínre ezt követően bombakereső és tűzszerész egységet is riasztottak, a környéket pedig ellepték a rendőrök.

A tűzszerészek végül eltávolították a bombát a házból, és egy mezőre vitték, ahol felrobbantották.

Kivonult a rendőrség: bombát találtak Galambos Lajos birtokán

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