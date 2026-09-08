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Bombariadó

Bombariadó miatt ürítették ki az iskolát: 21 diák került kórházba, közülük hárman kritikus állapotban

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Bombafenyegetés miatt kiürítettek egy tennessee-i iskola épületét, ám a diákok számára a hőség hamar életveszélyessé tette a helyzetet: 21 tanulót kórházba szállítottak, hármukat pedig kritikus állapotban kezelték. A szülők szerint az iskola nem biztosított megfelelő mennyiségű vizet és árnyékot a gyerekeknek.
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Bombariadódiákiskola

Több szülő is felháborodásának adott hangot egy Tennessee állambeli középiskola vezetőségével szemben, miután egy feltételezett bombariadó miatt kiürítették az intézményt, és 21 diákot kórházba kellett szállítani. A Strawberry Plainsben található Carter Middle School vezetősége szeptember 4-én reggel kezdte meg a diákok kiköltöztetését az iskola futballpályájára, miután egy fenyegető üzenetet találtak az egyik mosdó falára írva. A szülők és az iskola vezetése azonban eltérően számolnak be arról mi történt ezután. Egy azonban biztos: 21 diák került kórházba az eset miatt, közölük hárman kritikus állapotba kerültek.

Bombariadó és elképesztő hőség: többen rosszul lettek.
Bombariadó és elképesztő hőség: többen rosszul lettek. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A jelentések szerint a fenyegető üzenetről 9 óra 56 perckor érkezett bejelentés, ezt követően a diákokat körülbelül 10 óra 25 perckor a futballpályára vitték, majd körülbelül 11 óra 27 perckor engedélyezték számukra, hogy visszatérjenek az épületbe. Mindez a térségben tapasztalt példátlan hőhullám közepette történt ráadásul: a levegő hőmérséklete kb. 38 celcius fok volt. 

Bombariadó és elképesztő hőség: többen összeestek az iskolaudvaron

Habár az iskola vezetősége szerint a szűk egy órában, míg a diákok a napon álltak, hozzáférhettek vízhez és árnyékos helyhez. Az iskola diákjainak szülei azonban egészen másról számolnak be:

A lányom nem kapott vizet. Akik kaptak, azok közül a legtöbben egy kis pohárral kaptak, amiből állítólag körülbelül két kortyot tudtak inni. A pálya melletti épület árnyékot biztosít, de nincs légkondicionálva, ráadásul egyszerre csak néhány ember fér el benne. Harmadszor pedig: a diákok nem csak egy órát voltak odakint, hanem legalább másfél órát, de lehet, hogy még többet. 

Katie Schaefer, egy Knoxville-ben dolgozó ápolónő, akinek két gyermeke is a Carter Middle School tanulója szintén arról számolt be, a diákok egyszercsak elkezdtek összeesni. Kiemelte, ezt onnan tudja, ott volt, mert eredetileg azért ment az iskolába, hogy kikérje lányát. Ehelyett azonban "munkába állt" és másokon kezdett el segíteni:

Az egyik, súlyosabb állapotban lévő gyereknek 243 volt a percenkénti pulzusa. Az egész testét vízzel locsoltam, a ruháján keresztül mindenhol. Soha, de soha nem fogom elfelejteni ennek a gyereknek az arcát, ahogy felnézett rám, és azt kérdezte: "Meg fogok halni?”

A történtek miatt nyomozás indult. A kritikus állapotban kórházba került három diákról egyelőre nincs újabb információ -  írja a People

 

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