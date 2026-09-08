Bombariadó miatt ürítették ki az iskolát: 21 diák került kórházba, közülük hárman kritikus állapotban

Több szülő is felháborodásának adott hangot egy Tennessee állambeli középiskola vezetőségével szemben, miután egy feltételezett bombariadó miatt kiürítették az intézményt, és 21 diákot kórházba kellett szállítani. A Strawberry Plainsben található Carter Middle School vezetősége szeptember 4-én reggel kezdte meg a diákok kiköltöztetését az iskola futballpályájára, miután egy fenyegető üzenetet találtak az egyik mosdó falára írva. A szülők és az iskola vezetése azonban eltérően számolnak be arról mi történt ezután. Egy azonban biztos: 21 diák került kórházba az eset miatt, közölük hárman kritikus állapotba kerültek.

Bombariadó és elképesztő hőség: többen rosszul lettek. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

A jelentések szerint a fenyegető üzenetről 9 óra 56 perckor érkezett bejelentés, ezt követően a diákokat körülbelül 10 óra 25 perckor a futballpályára vitték, majd körülbelül 11 óra 27 perckor engedélyezték számukra, hogy visszatérjenek az épületbe. Mindez a térségben tapasztalt példátlan hőhullám közepette történt ráadásul: a levegő hőmérséklete kb. 38 celcius fok volt.

Bombariadó és elképesztő hőség: többen összeestek az iskolaudvaron

Habár az iskola vezetősége szerint a szűk egy órában, míg a diákok a napon álltak, hozzáférhettek vízhez és árnyékos helyhez. Az iskola diákjainak szülei azonban egészen másról számolnak be:

A lányom nem kapott vizet. Akik kaptak, azok közül a legtöbben egy kis pohárral kaptak, amiből állítólag körülbelül két kortyot tudtak inni. A pálya melletti épület árnyékot biztosít, de nincs légkondicionálva, ráadásul egyszerre csak néhány ember fér el benne. Harmadszor pedig: a diákok nem csak egy órát voltak odakint, hanem legalább másfél órát, de lehet, hogy még többet.

Katie Schaefer, egy Knoxville-ben dolgozó ápolónő, akinek két gyermeke is a Carter Middle School tanulója szintén arról számolt be, a diákok egyszercsak elkezdtek összeesni. Kiemelte, ezt onnan tudja, ott volt, mert eredetileg azért ment az iskolába, hogy kikérje lányát. Ehelyett azonban "munkába állt" és másokon kezdett el segíteni:

Az egyik, súlyosabb állapotban lévő gyereknek 243 volt a percenkénti pulzusa. Az egész testét vízzel locsoltam, a ruháján keresztül mindenhol. Soha, de soha nem fogom elfelejteni ennek a gyereknek az arcát, ahogy felnézett rám, és azt kérdezte: "Meg fogok halni?”

A történtek miatt nyomozás indult. A kritikus állapotban kórházba került három diákról egyelőre nincs újabb információ - írja a People.