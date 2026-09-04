Döbbenetes hiba a Booking.com-on: kiadó lakás lett a brit miniszterelnök rezidenciájából

A brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? hamis szálláshelyet hirdetett meg a Booking.com-on a Downing Street 10. alatt, a brit miniszterelnöki rezidencia fotójával. A teszt során még a foglalás ellenértékét is sikerült kifizetni, ami komoly biztonsági hiányosságokra utal – olvasható a The Guardian oldalán.

Hamis hirdetésként került fel a Booking.com-ra a brit miniszterelnök rezidenciája, és a rendszer még a foglalás ellenértékét is elfogadta.

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Egy hétre is lefoglalták a „londoni lakást”

A Which? június 18-án „egyszobás lakás London szívében” névvel töltött fel egy hirdetést a szállásközvetítő oldalra. A megadott cím valójában a brit miniszterelnök hivatalos rezidenciája volt, a hirdetéshez pedig az épület fotóját is csatolták. A szállásról állítólag mindössze négy perc alatt lehetett elsétálni a parlamenthez.

A fogyasztóvédelmi szervezet munkatársai egy hétre is lefoglalták a „szállást”, a Booking.com pedig a fizetést is feldolgozta. A Which? azt állítja, hogy a pénzt több mint hat héttel később sem utalták vissza.

A tesztelők egy hamis értékelést is közzétettek, amelyben „kivételesnek” nevezték az ott-tartózkodást, és még Larryt, a Downing Street híres macskáját is megemlítették.

Bár a Booking.com jelezte, hogy az értékelést moderátorok ellenőrzik, a bejegyzés szinte azonnal megjelent.

A csalók dolgát is megkönnyítheti a rendszer

A szervezet azt is kipróbálta, mennyire könnyű a Booking.com üzenetküldő rendszerén keresztül megtéveszteni a felhasználókat. Egy külső linket küldtek, amelyen a foglalás megerősítéséhez bankkártyaadatokat kértek, a platform azonban ezt sem szűrte ki, noha korábban azt állította, hogy képes blokkolni a csalásgyanús hivatkozásokat.

A hamis hirdetést végül augusztus 27-én, hat héttel a létrehozása után távolították el.

Rory Boland, a Which? Travel szerkesztője megjegyzi: komoly problémát jelez, ha a Booking.com állítólag kifinomult mesterséges intelligenciája még azt sem képes felismerni, hogy a Downing Street 10. nem kiadó apartman.

A fogyasztóvédelmi szervezet szerint a vizsgálat „rendszerszintű biztonsági hiányosságokat” tárt fel a platformon, ezért az Egyesült Királyság kommunikációs szabályozóját, az Ofcomot is vizsgálatra szólította fel.