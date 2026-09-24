Váltanak a szomszédok: Ausztria egyik legnagyobb bordélyháza férfi prostituáltakat toboroz

A bécsi Saraya-Clubban eddig elsősorban örömlányok dolgoztak, most azonban férfiakkal is bővítenék a kínálatot. A klub szerint a hölgy vendégektől rendszeresen érkezik igény férfi szexmunkásokra – tudta meg a Heute.

Ausztria egyik legnagyobb bordélyháza férfi dolgozókat keres a női vendégek megnövekedett száma miatt

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Már az első jelentkezések is befutottak

A korábban Funpalast néven ismert klub most kifejezetten férfi prostituáltakat keres.

A vezetés szerint több jelentkezés is érkezett, a kiválasztás pedig már zajlik.

Hosszabb távon több új munkatárssal bővítenék a kínálatot.

A jelentkezők önállóan dolgoznának: maguk dönthetnék el, mikor vállalnak munkát, milyen szolgáltatásokat kínálnak, mely vendégeket fogadják, illetve milyen árat kérnek. Rájuk is vonatkoznak a szükséges jogi és egészségügyi előírások.

A női vendégek igényei miatt változtatnak a bordélyházban

A klub vezetése szerint a döntés hátterében az áll, hogy

a női vendégek részéről rendszeresen érkezik érdeklődés férfi szexmunkások iránt.

A mostani toborzás célja, hogy erre az igényre is legyen megfelelő választék.

A mintegy 7000 négyzetméteres klub Ausztria egyik legnagyobb szexklubja, ahol többek között medence, szaunák, fitneszterem, bárok, VIP-lounge és közel 30 privát szoba található.

Korábban egy másik érdekes esetről is beszámoltunk a Saraya Club kapcsán: egy fiatal nő 22 évesen otthagyta a rendőrséget, ma pedig Ausztria egyik legnagyobb bordélyházát vezeti.