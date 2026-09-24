Váltanak a szomszédok: Ausztria egyik legnagyobb bordélyháza férfi prostituáltakat toboroz

A bécsi Saraya-Clubban eddig elsősorban örömlányok dolgoztak, most azonban férfiakkal is bővítenék a kínálatot. A klub szerint a hölgy vendégektől rendszeresen érkezik igény férfi szexmunkásokra – tudta meg a Heute.
Már az első jelentkezések is befutottak
A korábban Funpalast néven ismert klub most kifejezetten férfi prostituáltakat keres.
A vezetés szerint több jelentkezés is érkezett, a kiválasztás pedig már zajlik.
Hosszabb távon több új munkatárssal bővítenék a kínálatot.
A jelentkezők önállóan dolgoznának: maguk dönthetnék el, mikor vállalnak munkát, milyen szolgáltatásokat kínálnak, mely vendégeket fogadják, illetve milyen árat kérnek. Rájuk is vonatkoznak a szükséges jogi és egészségügyi előírások.
A női vendégek igényei miatt változtatnak a bordélyházban
A klub vezetése szerint a döntés hátterében az áll, hogy
a női vendégek részéről rendszeresen érkezik érdeklődés férfi szexmunkások iránt.
A mostani toborzás célja, hogy erre az igényre is legyen megfelelő választék.
A mintegy 7000 négyzetméteres klub Ausztria egyik legnagyobb szexklubja, ahol többek között medence, szaunák, fitneszterem, bárok, VIP-lounge és közel 30 privát szoba található.
Korábban egy másik érdekes esetről is beszámoltunk a Saraya Club kapcsán: egy fiatal nő 22 évesen otthagyta a rendőrséget, ma pedig Ausztria egyik legnagyobb bordélyházát vezeti.