Bőröndbe rejtett női holttest úszkált a folyóban, brutális gyilkosság áldozata lett

A félig nyitott, vízhatlan bőröndöt horgászok vették észre az Olt folyó Ionești-gátjának közelében. Miután a partra húzták, és meglátták a benne lévő holttestet, értesítették a segélyhívó központot.

Bőrönd úszkált az Olt folyóban.

Fotó: PHILIPP ZNIDAR / dpa-Zentralbild

Félig nyitott bőrönd úszott a folyón, egy meztelen nő holtteste volt benne

Az áldozat egy 28 éves, Filiași városából származó nő volt, aki az utóbbi időben párjával élt Vâlcea megyében. Holttestét ruhátlanul találták meg, testén – különösen az arcán – több sérülés és zúzódás látszott.

A boncolás szerint a nő erőszakos halált halt szeptember 21-én.

A nyomozáshoz közel álló források úgy tudják, két fejsérülést szenvedett, amelyek közül az egyik halálos lehetett, továbbá öt bordája is eltört.

Ezeket a részleteket a hatóságok hivatalos közleménye egyelőre nem erősítette meg.

Az áldozat édesapja azt mondta, vasárnap este beszélt utoljára a lányával. Állítása szerint a háttérben heves veszekedést hallott a nő és annak párja között. Másnap már nem tudta elérni a lányát, mert annak telefonja ki volt kapcsolva.

A férfi ezt követően felhívta lánya párját, aki állítólag megígérte, hogy munka után jelentkezik, ez azonban nem történt meg. Az apa ezután elutazott a férfi Tomșani településen található otthonához, de már nem találta ott. A szomszédok állítólag arról számoltak be, hogy a 30 éves férfi külföldre készül.

Az apa szerint a pár körülbelül három hónappal korábban ismerkedett meg az interneten. A kapcsolatukban korábban is történhettek erőszakos veszekedések, és állítása szerint lányát már máskor is bántalmazhatta a férfi.

A Vâlcea megyei ügyészség közölte, hogy a 30 éves férfit hivatalosan is gyanúsítottként kezelik. A rendőrség keresi, felkutatásába más illetékes szerveket is bevontak. Az ügyben házkutatást is tartottak, hogy további bizonyítékokat foglaljanak le.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a nyomozás folyamatban van, és a gyanúsítottat annak jogerős elítéléséig megilleti az ártatlanság vélelme.