Borravaló helyett PIN-kódot adott meg a nő: százezreknek intett búcsút a pékségben

A kártyás terminálok automatikus borravaló-javaslatai a közelmúltban heves vitákat váltottak ki Ausztriában. Ha valakinek fizetés közben hirtelen öt, tíz vagy még több százalék közül kell választania, könnyen nyomás alatt érezheti magát. Egy ilyen fizetési folyamatban gyorsan elszabadulhat a pokol, amit jól mutat egy svájci nő példája is, aki százezreknek intett búcsút egy pékségben egy ártatlan tévedés miatt.

A PIN-kódot adta meg borravalóként egy svájci nő. (Képünk illusztráció) Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

A PIN-kódot adta meg borravalóként a svájci nő

A winterthuri pályaudvaron egy idős hölgy nemrég 1612,14 frankot, azaz körülbelül 624 000 forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy pékségben, mert a borravalóra vonatkozó kérdésnél reflexből a PIN-kódját ütötte be.

Különösen bizarr a történetben, hogy a hiba napokig sem a nőnek, sem a pékségnek nem tűnt fel. Csak körülbelül két héttel később fedezte fel a gyanús levonást a Pro Senectute nevű svájci idősgondozó szervezet tanácsadója, amikor a hölggyel közösen ellenőrizték a számlakivonatokat. Azóta az idős nő szerencsére visszakapta a pénzét.

Az esetben érintett pékség levonta a következtetéseket a történtekből. A kártyás terminálokon a borravaló megadásának lehetőségét a jövőben nem mindenhol kínálják majd fel, csupán a beülős, villásreggelis kínálattal rendelkező üzletekre korlátozzák.

Heves vita zajlik a borravalós terminálok miatt Ausztriában

Az eset az ausztriai helyzet miatt is különösen kényes. Egyre több vendéglátóhely használ ugyanis olyan kártyás terminálokat, amelyek automatikusan felkínálnak több borravaló lehetőséget. A kritika pontosan emiatt fogalmazódik meg: a vendégeket nem szabadna különösen nagy vagy feltűnő gombokkal borravaló adására késztetni.

A fogyasztóvédők most szabályozást követelnek az ilyen fizetési folyamatokra. Kiemelték, hogy annak a lehetőségnek, hogy a vendég ne adjon borravalót, vagy egyéni összeget írjon be, ugyanolyan könnyen felismerhetőnek kell lennie, mint a felajánlott százalékos értékeknek - írta a Heute.