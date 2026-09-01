Nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy elfelejtett borravalót adni – pénzt postázott a pincérnőnek

Roberto José Andrade május 1-jén két barátjával tért be a Los Angeles-i Langer’s Deli étterembe, amikor munka miatt a városban járt. A számlát ő rendezte, majd távozás után kezdett el azon gondolkodni, vajon adott-e borravalót a pincérnőnek.

A férfi hetekig aggódott, hogy elfelejtette a borravalót, ezért 50 dollárt küldött az étteremnek.

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Nem tudta elengedni a dolgot: hetekkel később sem tudta biztosan felidézni, mi történt. Az étterem tulajdonosának, Norm Langernek azt írta, nagyjából 75 százalékig biztos benne, hogy adott pénzt, de a maradék 25 százalék lehetősége annyira zavarta, hogy végül úgy döntött, inkább biztosra megy.

50 dollárt küldött a pincérnőnek

A texasi férfi 50 dollárt (csaknem 16 ezer forintot) tett egy borítékba, majd El Pasóból postára adta az összeget. Mint írta, korábban ő maga is dolgozott mosogatóként és felszolgálóként, a nővére pedig évekig pincérkedett, ezért

pontosan tudja, mennyit számít a borravaló.

Andrade már a nő nevére sem emlékezett, de részletesen leírta az étteremnek, hogyan nézett ki, és minden más információt megadott, ami segíthetett az azonosításában. Azt is megjegyezte, hogy készpénzt borítékban postázni talán nem volt a legjobb ötlet, de szerinte ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy lezárja az ügyet.

A Langer’s végül megtalálta a pincérnőt, és Facebookon közölte:

a nő megkapta az 50 dollárt.

Ha már a vendéglátásnál tartunk: utazáskor az étkezési szokások is sokat számítanak. Olaszország gasztronómiája saját szabályok szerint működik, amelyeket érdemes ismernie.