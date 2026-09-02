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Brandenburg

Terrorgyanú miatt nyomoznak, miután rakétaszerű eszközöket találtak egy németországi villamosenergia-alállomásnál

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Szabotázs érte a villamosenergia-hálózatot Németország keleti részén, a szászországi határ közelében. Brandenburgban több, rakétaszerű szerkezetet találtak egy alállomás közelében, a rendőrség pedig terrorista szervezet létrehozásának gyanúja miatt is nyomoz
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Brandenburgterrorgyanúszabotázs

Brandenburg déli részén szabotázs érte a villamosenergia-hálózatot a Turnow-Preilack alállomás közelében. A hatóságok több mint tíz, rakétaszerű szerkezetet találtak a helyszínen, miközben a rendőrség több bűncselekmény, köztük terrorista szervezet létrehozásának gyanúja miatt is nyomoz.

Mintegy száz rendőr kutatja át a környéket Brandenburg területén az áramhálózat elleni szabotázs után 02 September 2026, Brandenburg, Turnow-Preilack: A police unit consisting of 100 officers is conducting a large-scale search of the surrounding area. Following the act of sabotage on the power grid in southern Brandenburg, police on the scene are continuing to search for clues to identify the perpetrators. Photo: Frank Hammerschmidt/dpa (Photo by Frank Hammerschmidt / dpa Picture-Alliance via AFP)
Mintegy száz rendőr kutatja át a környéket Brandenburg területén az áramhálózat elleni szabotázs után
Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

Jan Redmann brandenburgi tartományi belügyminiszter tájékoztatása szerint több mint egy tucat, hajtótöltettel ellátott, rakétaszerű eszközt helyeztek el közvetlenül a nagyfeszültségű vezetékek alatt. A szerkezeteket a szászországi határ közelében fekvő Turnow-Preilack alállomásnál, a Jänschwalde erőmű közelében találták.

A jelenlegi információk szerint az eszközök közül csak egy érte el a célját: egy kábelt juttatott fel a nagyfeszültségű vezetékre, ezzel elektromosan vezető kapcsolatot teremtve a vezeték és a föld között. Redmann szerint nagy szerencséjük volt, hogy az eset nem járt súlyosabb következményekkel.

Brandenburg területén tovább keresik a nyomokat

A Focus információi szerint a rendőrség folytatja a helyszín átvizsgálását, hogy további bizonyítékokat találjon és azonosítsa az elkövetőket. A hatóságok egyebek mellett azt vizsgálják, milyen ismeretekre volt szükség a szerkezetek elkészítéséhez.

Jan Redmann szerint egyelőre nem tudni, kik állnak a szabotázs mögött, a nyomozás minden irányban folyik. A belügyminiszter felidézte, hogy korábban a térségben szélsőbaloldali körökhöz köthető támadások is érték az áramhálózatot, ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy idegen hatalom vagy más szereplő állhat a mostani eset mögött.

A rendőrség terrorista szervezet létrehozásának gyanúja mellett közüzem működésének megzavarása, robbanás előidézése és fontos munkaeszközök megsemmisítése miatt is vizsgálódik.

A Turnow-Preilack alállomást üzemeltető 50Hertz közlése szerint házilag készített repülőeszközöket használtak, amelyek a kereskedelmi forgalomban kapható szilveszteri rakétákhoz hasonlítottak. A helyszínen több olyan szerkezetet is találtak, amelyet nem indítottak el. A vállalat közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal a nyomozásban. Az általános villamosenergia-ellátást a szabotázs nem érintette.

 

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