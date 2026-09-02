Terrorgyanú miatt nyomoznak, miután rakétaszerű eszközöket találtak egy németországi villamosenergia-alállomásnál

Brandenburg déli részén szabotázs érte a villamosenergia-hálózatot a Turnow-Preilack alállomás közelében. A hatóságok több mint tíz, rakétaszerű szerkezetet találtak a helyszínen, miközben a rendőrség több bűncselekmény, köztük terrorista szervezet létrehozásának gyanúja miatt is nyomoz.

Mintegy száz rendőr kutatja át a környéket Brandenburg területén az áramhálózat elleni szabotázs után

Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA

Jan Redmann brandenburgi tartományi belügyminiszter tájékoztatása szerint több mint egy tucat, hajtótöltettel ellátott, rakétaszerű eszközt helyeztek el közvetlenül a nagyfeszültségű vezetékek alatt. A szerkezeteket a szászországi határ közelében fekvő Turnow-Preilack alállomásnál, a Jänschwalde erőmű közelében találták.

A jelenlegi információk szerint az eszközök közül csak egy érte el a célját: egy kábelt juttatott fel a nagyfeszültségű vezetékre, ezzel elektromosan vezető kapcsolatot teremtve a vezeték és a föld között. Redmann szerint nagy szerencséjük volt, hogy az eset nem járt súlyosabb következményekkel.

Brandenburg területén tovább keresik a nyomokat

A Focus információi szerint a rendőrség folytatja a helyszín átvizsgálását, hogy további bizonyítékokat találjon és azonosítsa az elkövetőket. A hatóságok egyebek mellett azt vizsgálják, milyen ismeretekre volt szükség a szerkezetek elkészítéséhez.

Jan Redmann szerint egyelőre nem tudni, kik állnak a szabotázs mögött, a nyomozás minden irányban folyik. A belügyminiszter felidézte, hogy korábban a térségben szélsőbaloldali körökhöz köthető támadások is érték az áramhálózatot, ugyanakkor azt sem zárta ki, hogy idegen hatalom vagy más szereplő állhat a mostani eset mögött.

A rendőrség terrorista szervezet létrehozásának gyanúja mellett közüzem működésének megzavarása, robbanás előidézése és fontos munkaeszközök megsemmisítése miatt is vizsgálódik.

A Turnow-Preilack alállomást üzemeltető 50Hertz közlése szerint házilag készített repülőeszközöket használtak, amelyek a kereskedelmi forgalomban kapható szilveszteri rakétákhoz hasonlítottak. A helyszínen több olyan szerkezetet is találtak, amelyet nem indítottak el. A vállalat közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal a nyomozásban. Az általános villamosenergia-ellátást a szabotázs nem érintette.