Kiderült Macron lányának titkos gyengéje, ilyen fiúk a zsánerei

Tiphaine Auzière az Instagramon osztott meg videót új párjával, Antoine Lecomte-tal, amelyben amszterdami utazásuk pillanatait mutatták meg. Brigitte Macron lánya a francia Gala magazin szerint nyáron, Le Touquet-ban ismerte meg a 22 éves üzleti tanulmányokat folytató férfit – írja a Daily Mail.

Brigitte Macron és férje Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Brigitte Macron lánya egy nála 20 évvel fiatalabb pasival jött össze

Brigitte Macron lányának párja ekkor kitesurf-, vagyis sárkányszörf-oktatóként dolgozott a tengerparti városban. Egy ismerősük szerint gyorsan megtalálták a közös hangot, többek között az utazás, a vállalkozások és az izgalmas sportok iránti érdeklődésük miatt.

Auzière állítólag már két gyermekének, a 12 éves Élise-nek és a 10 éves Aurèle-nek is bemutatta új párját. A húszéves korkülönbség azért is különösen érdekes, mert Brigitte Macron és Emmanuel Macron között 25 év van. A francia elnök még diákként ismerte meg későbbi feleségét: Macron 15 éves volt, Brigitte pedig 39 éves, amikor kapcsolatuk kialakult.

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Új életrajzi könyv jelent meg Emmanuel Macron francia elnök és felesége kapcsolatáról, amely több vitatott állítást is megfogalmaz az Élysée-palota belső működéséről. A Brigitte Macronról szóló kötet féltékenységről, személyes konfliktusokról és az elnöki környezet mindennapjairól is ír.