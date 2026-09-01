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brigitte macron

Kiderült Macron lányának titkos gyengéje, ilyen fiúk a zsánerei

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Új szerelem született a francia elnöki családban, ráadásul nem akármilyen korkülönbséggel. Brigitte Macron lánya, a 42 éves Tiphaine Auzière egy 22 éves egyetemistával jött össze, ami rögtön a figyelem középpontjába állította édesanyja és Emmanuel Macron, francia elnök kapcsolatát.
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Tiphaine Auzière az Instagramon osztott meg videót új párjával, Antoine Lecomte-tal, amelyben amszterdami utazásuk pillanatait mutatták meg. Brigitte Macron lánya a francia Gala magazin szerint nyáron, Le Touquet-ban ismerte meg a 22 éves üzleti tanulmányokat folytató férfit – írja a Daily Mail.

France's President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron arrive to welcome Gabon's President and his wife before a State diner at the Elysee Palace in Paris on July 20, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Brigitte Macron és férje Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Brigitte Macron lánya egy nála 20 évvel fiatalabb pasival jött össze

Brigitte Macron lányának párja ekkor kitesurf-, vagyis sárkányszörf-oktatóként dolgozott a tengerparti városban. Egy ismerősük szerint gyorsan megtalálták a közös hangot, többek között az utazás, a vállalkozások és az izgalmas sportok iránti érdeklődésük miatt.

A kitesurf, magyarul sárkányszörf egy extrém vízi sport, amelyben a sportolót egy nagyméretű sárkány húzza a vízen, miközben egy deszkán halad.

Auzière állítólag már két gyermekének, a 12 éves Élise-nek és a 10 éves Aurèle-nek is bemutatta új párját. A húszéves korkülönbség azért is különösen érdekes, mert Brigitte Macron és Emmanuel Macron között 25 év van. A francia elnök még diákként ismerte meg későbbi feleségét: Macron 15 éves volt, Brigitte pedig 39 éves, amikor kapcsolatuk kialakult.

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Új életrajzi könyv jelent meg Emmanuel Macron francia elnök és felesége kapcsolatáról, amely több vitatott állítást is megfogalmaz az Élysée-palota belső működéséről. A Brigitte Macronról szóló kötet féltékenységről, személyes konfliktusokról és az elnöki környezet mindennapjairól is ír.

 

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