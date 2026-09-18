Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Komoly csapás a válogatottnak: súlyos lehet Varga Barnabás sérülése

turista

Videón a részeg turista ámokfutása – megütötte segítőjét, majd a rendőrök elől is elfutott

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly botrányt okozott Thaiföldön egy külföldi állampolgár. Egy brit turista részegen összetűzésbe keveredett a barátnőjével, egy segíteni próbáló irgalmas szamaritánussal, majd a thaiföldi rendőrökkel is, akikkel később akcióvígjátékba illő üldözésbe keveredett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turistathaiföldönbritrendőrvideó

Őrizetbe vettek Thaiföldön egy 21 éves brit turistát, Ryan Parkert, miután rátámadt egy fiúra, aki segíteni próbált neki – írja a New York Post.

Egy brit turista Thaiföldön rátámadt arra a fiúra, aki segíteni akart neki, majd a rendőrök elől is megpróbált elmenekülni.
Egy részeg brit turista Thaiföldön rátámadt arra a fiúra, aki segíteni akart neki, majd a rendőrök elől is megpróbált elmenekülni Kép: Screenshot Forrás: Video/New York Post

Részegen balhézott Thaiföldön egy brit turista

A lap szerint Parker szeptember 16-án összeveszett a barátnőjével, majd elvesztette a motorja kulcsait. Egy 17 éves fiú megállt, hogy segítsen neki megkeresni azokat, a turista azonban ököllel megütötte. Parker ezután a rendőrök elől is futásnak eredt. A videón látható menekülés végül egy 7-Eleven üzletben ért véget, ahol a rendőrök elfogták.

A videón ezután az látható, ahogy a turista a rendőrök elől menekül. Végül egy üzletben érték utol és fogták el.

Részegen zaklathatta a légiutas-kísérőt, bilincsben vitték el a turistát Mallorcán

Őrizetbe vettek egy 30 éves brit turistát Mallorcán, miután a gyanú szerint zaklatta a Ryanair egyik légiutas-kísérőjét egy Londonból érkező járaton. A férfit csak a hazautazása előtt sikerült elfogni, miután a sértett végül mégis feljelentést tett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!