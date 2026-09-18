Videón a részeg turista ámokfutása – megütötte segítőjét, majd a rendőrök elől is elfutott

Őrizetbe vettek Thaiföldön egy 21 éves brit turistát, Ryan Parkert, miután rátámadt egy fiúra, aki segíteni próbált neki – írja a New York Post.

Egy részeg brit turista Thaiföldön rátámadt arra a fiúra, aki segíteni akart neki, majd a rendőrök elől is megpróbált elmenekülni Kép: Screenshot Forrás: Video/New York Post

Részegen balhézott Thaiföldön egy brit turista

A lap szerint Parker szeptember 16-án összeveszett a barátnőjével, majd elvesztette a motorja kulcsait. Egy 17 éves fiú megállt, hogy segítsen neki megkeresni azokat, a turista azonban ököllel megütötte. Parker ezután a rendőrök elől is futásnak eredt. A videón látható menekülés végül egy 7-Eleven üzletben ért véget, ahol a rendőrök elfogták.

A videón ezután az látható, ahogy a turista a rendőrök elől menekül. Végül egy üzletben érték utol és fogták el.

Részegen zaklathatta a légiutas-kísérőt, bilincsben vitték el a turistát Mallorcán

Őrizetbe vettek egy 30 éves brit turistát Mallorcán, miután a gyanú szerint zaklatta a Ryanair egyik légiutas-kísérőjét egy Londonból érkező járaton. A férfit csak a hazautazása előtt sikerült elfogni, miután a sértett végül mégis feljelentést tett.