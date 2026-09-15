Meghalt Charles Manson, a szektavezér jobbkeze

Bruce Davis szeptember 11-én halt meg a kaliforniai Vacaville börtönkórházában. Halálának okát nem közölték, azt a Solano megyei halottkémi hivatal állapítja meg.

Meghalt Bruce Davis. Fotó: - / CDCR

Meghalt Bruce Davis, akit két brutális gyilkosságért ítéltek el

A férfit Gary Hinman és Donald „Shorty” Shea meggyilkolása miatt ítélték el. Hinmant 1969 júliusában három napig tartották fogva Topanga Canyonban lévő otthonában, ahol megkínozták és halálra szúrták. A helyszínen az áldozat vérével írt üzenetet hagytak.

Sheát a következő hónapban ölték meg, miután Manson azzal vádolta meg, hogy rendőrségi informátor. Davist 1972-ben két rendbeli, előre megfontolt emberölés miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével.

Büntetése jelentős részét a San Quentin börtönben töltötte, ahol mesterdiplomát szerzett és több önfejlesztő programban vett részt. Beszámolók szerint a rácsok mögött újjászületett kereszténnyé vált.

Ötvennégy éves fogsága alatt 34 alkalommal tartottak feltételes szabadlábra helyezési meghallgatást az ügyében. Hétszer alkalmasnak találták a szabadulásra, ám a hivatalban lévő kaliforniai kormányzó minden alkalommal felülbírálta a döntést.

Davis egy 2014-es meghallgatáson azt mondta, azért követte Mansont, mert a férfi kedvence akart lenni. Állítása szerint nem tudott előre Sharon Tate és négy társa 1969. augusztus 9-i meggyilkolásáról, az ügyészek azonban Manson egyik legfontosabb helyetteseként jellemezték.