A falak és a padló rejtette a Buckingham-palota különös titkait: 140 éves tárgyra bukkantak a felújítás során

Egy pár megviselt, szöges talpú bakancs és egy csaknem 140 éves újságkivágás is szerepel azon a különleges tárgyegyüttesen, amelyet a Buckingham-palota felújítása során találtak meg. A rég elfeledett tárgyakról úgy vélik, hogy évtizedekkel ezelőtt a palotában dolgozó alkalmazottakhoz tartozhattak. A leletekre a 369 millió fontos, azaz a több mint 157 milliárd forintos felújítási munkálatokon dolgozó szakemberek bukkantak. Az egyik ilyen "emlék" egy 1949. április 14-én, a palotában megrendezett „whist drive” nevű kártyajátékos eseményre szóló belépőjegy, amit egy tégladarabba ágyazódva találtak meg. De több fogadószelvény, egy Schweppes Still Malvern English Spring Water feliratú ásványvizes üveg, egy üres Silk Cut cigarettásdoboz, valamint az 1963-as nagy vonatrablás miatt elítélt banda tagjairól szóló újságcikk is előkerült a padlódeszkák alól.

Elképesztő, több mint százéves tárgyak kerültek elő a Buckingham-palotából. Fotó: Pexels

A londoni királyi rezidencia egy tízéves felújítási program keretében újul meg, amelyet a királyi család hivatalos feladatait finanszírozó Sovereign Grant ideiglenes megemeléséből fedeznek.

A munkálatok várhatóan 2027 márciusban fejeződnek be.

A felújítás során a régi kábeleket, ólomcsöveket, elektromos vezetékeket és kazánokat is kicserélik, közülük sokat először 60 év után. Erre azért van szükség, mert az elöregedett infrastruktúra komoly tűz- és vízkárok kockázatát hordozza.

Elképesztő tárgyak kerültek elő a Buckingham-palotából

Az épület infrastruktúrájában rejtőző tárgyak közül sok egészen mostanáig észrevétlen maradt. Az egyik különleges lelet egy II. Erzsébet királynő 1977-es ezüstjubileumi évében tervezett diplomáciai fogadás részletes, gépelt programja volt. A dokumentumból kiderült, hogy az uralkodónő a vendégek között az óramutató járásával megegyező irányban haladt volna végig, miközben a segítőinek arra kellett ösztönözniük a 350 brit vendéget, hogy vegyüljenek el a diplomaták között az éves rendezvényen.

A brit vendégeket az állami termekben kell elosztani, kivéve a Zeneszobát és a Nyugati Galériát, ahol arra kell ösztönözni őket, hogy beszélgessenek a diplomatákkal

– állt a dokumentumban, amely mellett 1957-ből származó, kitöltetlen Littlewoods Football Pool fogadószelvényeket, valamint a The Standard című újság 1889-es West End-i színházi műsorait tartalmazó újságkivágást is találtak. Előkerültek továbbá egy kandalló tűzteréből származó, Minton által készített díszítő kerámiacsempék töredékei is, amelyek mintázata az 1800-as évek közepére tehető.