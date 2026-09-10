Betiltották, most visszatért a kilenc húspogácsás T-Rex Burger - videó

Aki szereti a kihívásokat, annak most szó szerint a torkán akadhat a falat. A Wendy’s egyik oklahomai étterme ugyanis időszakosan visszahozta a legendás T-Rex Burgert, amelyet kilenc marhahúspogácsából, kilenc szelet sajtból, salátából, paradicsomból, savanyú uborkából, lilahagymából, ketchupból és majonézből építenek fel – írja az Allrecipes.

3000 kalória egyetlen burgerben: újra támad a T-Rex

Fotó: Wendy's

A monstrum 29,99 dollárba, vagyis nagyjából 9400 forintba kerül. Az árért ráadásul sült krumpli, üdítő és egy „I Survived the T-Rex Burger”, vagyis „Túléltem a T-Rex Burgert” feliratú póló is jár.

Kilenc perc alatt kell eltüntetni

A valódi kihívás azonban ezután jön: aki az étteremben kilenc percen belül megeszi a „szörnyburgert”, egy további, egyelőre titkos nyereményt is kap. Hogy pontosan mi jár érte, azt nem árulták el. A T-Rex jelenleg csak az oklahomai Edmond egyik Wendy’sében kapható, országos visszatérésről egyelőre nincs szó.

Ez a furcsa burger története

A családi lakomának is beillő eledel története legalább olyan furcsa, mint maga a hamburger.

A T-Rex eredetileg egy hamis Wendy’s-hirdetésben bukkant fel a 2000-es évek közepén, a vásárlók azonban annyira ráharaptak az ötletre, hogy rendelni kezdték. Egy kanadai Wendy’s étterem végül beadta a derekát, és tényleg elkészítette.

A kilenc húspogácsás szörnyeteg 2013-ban vált igazán ismertté, majd a Wendy’s központja kérte, hogy vegyék le az étlapról. Azóta titkos menüpontként időnként újra felbukkant – most pedig ismét hivatalosan is kihívást csináltak belőle.

És ha valaki úgy gondolja, hogy kilenc perc erre bőven elég, érdemes számolni a következményekkel is:

a T-Rex egy korábbi változatát nagyjából 3000 kalóriásra és 200 gramm zsírtartalmúra becsülték.

A póló mellé így alighanem egy kiadós pihenés is jól esik az elgfogyasztását követően.

Korábban egy másik gyorsétteremláncról is írtunk: egy nő azért perli a McDonald’s-ot, mert állítása szerint túl forró volt a sült krumpli.