Három ember meghalt a világ talán legismertebb fesztiválján

Három, 50 év feletti férfi halt meg az idei Burning Man fesztiválhoz kapcsolódóan Nevadában. Ez háromszorosa az esemény éves átlagának.

Három ember halt meg az idei Burning Man fesztiválon, döbbenetes a szám. Fotó: JULIE JAMMOT / AFP

Három férfi halt meg az idei Burning Man fesztiválhoz kapcsolódóan

A fesztivál idei rendezvénye szeptember 7-én ért véget. A

hatóságok szerint két haláleset közvetlenül a fesztivál területén történt, egy férfi pedig akkor halt meg, amikor kórházba szállították Renóba.

Az áldozatok 51, 60, illetve az 50-es éveik közepén jártak. A hatóságok egyelőre egyik esetnél sem találtak idegenkezűségre utaló jelet. A pontos halálokokat a boncolások és a toxikológiai vizsgálatok után, várhatóan hat-nyolc héten belül hozzák nyilvánosságra.

A Burning Man az elmúlt években több mint 70 ezer látogatót vonzott, miközben a résztvevők átlagéletkora is emelkedik: 2014-ben még körülbelül 30 százalékuk volt húszas éveiben, 2025-ben már csak 10 százalékuk.