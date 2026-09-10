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baleset

Felborult egy turistákat szállító busz Svájcban, többen meghaltak, sokan megsérültek

1 órája
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Öt mentőhelikoptert is riasztottak ahhoz a súlyos svájci buszbalesethez, amely csütörtök késő délután történt Zernez és Susch között.
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balesettöbben meghaltakbusz

Súlyos buszbaleset történt csütörtök kora este Svájc keleti részén, Zernez és Susch között: egy holland turistákat szállító jármű felborult, a tragédiában többen meghaltak, sokan megsérültek. A helyszínre több mentőautót és öt mentőhelikoptert is riasztottak, az Engadini utat pedig teljesen lezárták– adta hírül a svájci Blick

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Felborult egy 48 embert szállító holland busz Svájcban, a tragédiában többen meghaltak, sokan megsérültek (a kép illusztráció)
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Felborult a 48 embert szállító holland busz

A buszon 48-an utaztak, a holland utazási szakmai szervezet, az ANVR szerint a csoport hétfőn indult útnak. Egyelőre nem tudni, honnan indultak és mi volt az úti céljuk. A szervezet kapcsolatban áll az érintett utazási céggel, amelynek igazgatója pénteken a helyszínre utazik.

Több helikoptert is láttak a környéken

A baleset idején egy olvasó Suschban sétált, amikor szirénákra és több mentőhelikopterre lett figyelmes. Később egy tisztáson keresztül a baleset helyszínét is megpillantotta, és úgy látta, hogy egy turistabusz szenvedett balesetet.

Egy másik olvasó Scuolból arról számolt be, hogy egy mentőhelikopter a helyi kórháznál szállt le. A beszámolója szerint aznap ő is elhaladt a baleset helyszíne mellett. Az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladhatott.

A svájci hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

 

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