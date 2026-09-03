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busz

Kitört a pánik a távolsági buszon, menet közben ájult el a sofőr - videó

34 perce
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Vezetés közben lett rosszul egy sofőr Svédországban, Jönköping közelében. A vezető ekkor eszméletét vesztette, mialatt a lába rajta maradt a gázpedálon, a busz pedig irányíthatatlanná vált. Az utasok azonnal észlelték a bajt, majd ketten átvették a vezetést, amíg sikerült teljesen megállítani a járművet. Csodával határos módon senki sem sérült meg az utasok közül, a buszsofőrt pedig kórházba szállították.
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Vezetés közben lett rosszul egy távolsági busz sofőrje, egy komolyabb balesetet és az esetleges tragédiát pedig csak az utasok lélekjelenlétének köszönhetően sikerült megakadályozni. A KRESZváltozás Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a jármű a fedélzetén mintegy ötven utassal Svédországban, Jönköping közelében haladt a 40-es főúton, amikor a buszsofőr hirtelen rosszul lett, majd eszméletét vesztette. A lába eközben rajta maradt a gázpedálon, a busz pedig irányíthatatlanná vált. 

Rosszul lett és elájult a távolsági busz sofőrje / Fotó: Facebook/KRESZváltozás

Vezetés közben ájult el a buszsofőr

Az utasok azonnal észlelték a bajt, majd közülük ketten: Maria Hjelte, valamint egy indiai származású mérnök, Niranjan Nithyanandam előre rohant, és átvette a vezetést, amíg sikerült teljesen megállítani a buszt. 

Csodával határos módon, valamint a bámulatos lélekjelenléttel cselekvő utasoknak köszönhetően senki sem sérült meg az ötven utas közül, míg a buszsofőrt kórházba szállították.

Drámai életmentés zajlott hazánkban is, miután vezetés közben rosszul lett egy buszsofőr. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint ekkor egy 60 év körüli sofőr vesztette eszméletét, mialatt egy Komárom-Esztergom vármegyei céges autóbusszal szállította a kollégáit, majd a kormányra borult és szalagkorlátnak hajtott. A férfi kollégái rögtön a beteg segítségére siettek, akit kimentettek a járműből, és tárcsázták a segélyhívót. A hívásfogadó több mentőegységet is a helyszínre riasztott, mialatt betegvizsgálatra instruálta a bejelentőket, akik ezután megkezdték az újraélesztést. A férfi állapotát a kiérkező mentők sikeresen stabilizálták, majd az újraélesztett beteget és a busz egyik utasát, aki az ütközéskor könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállították.


 

 

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