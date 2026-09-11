Új részletek derültek ki a közel 50 turistát szállító busz balesetéről

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök késő délután súlyos balesetet szenvedett egy holland turistákat szállító busz Svájc keleti részén, Graubünden kantonban, Susch és Zernez között. A balesetben többen életüket vesztették.
A pontos halálos áldozatszámot a hatóságok péntek délelőttre ígérték, mivel először az áldozatok hozzátartozóit akarták értesíteni. A holttestek kiemelése és a helyszíni mentési munkálatok késő estig tartottak.
A busz szalagkorlátnak ütközött
A rendelkezésre álló információk szerint a baleset az Engadin-völgyben, Susch és Zernez között történt. A busz először egy szalagkorlátnak ütközött, majd letért az úttestről és az oldalára borult. Végül az út melletti alacsony töltésen állt meg.
A Focus információi szerint másik jármű nem érintett a balesetben. A tragédia pontos körülményeinek feltárása ugyanakkor még folyamatban van.
A mentéshez nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat, több helikoptert is bevetettek. A baleset súlyossága miatt összetett mentési és műszaki mentési munkálatokra volt szükség.
Ausztria felé indult a turistacsoport
A jármű a holland Oad utazásszervező számára közlekedett. A vállalat közleményében azt írta, mélyen megrázta a svájci tragédia. Az utazásszervező jelezte, hogy amint pontosabb információk állnak rendelkezésre, tájékoztatják és támogatják az érintett utasok családtagjait.
A holland sajtóértesülések szerint a turistacsoport hétfőn indult Ausztria felé, a baleset napjára pedig egy svájci kirándulást terveztek. A járművön a hollandiai Eibergenben működő Hartemink autóbusz-társaság logója volt látható.
A graubündeni rendőrség külön telefonos segélyvonalat hozott létre az utasok hozzátartozói és a külföldi konzulátusok számára.
Guy Parmelin svájci elnök közölte, hogy mélyen megrázta a tragédia. Egyúttal azt ígérte, hogy a hatóságok átfogó és alapos vizsgálatot folytatnak a baleset körülményeinek tisztázására.
A holland utazási szakmai szervezet, az ANVR tájékoztatása szerint egy 48 fős turistacsoport utazott a járművel. A rendőrség ugyancsak arról számolt be, hogy közel 50 ember tartózkodhatott a buszon.