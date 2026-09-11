Új részletek derültek ki a közel 50 turistát szállító busz balesetéről

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök késő délután súlyos balesetet szenvedett egy holland turistákat szállító busz Svájc keleti részén, Graubünden kantonban, Susch és Zernez között. A balesetben többen életüket vesztették.

Svájci buszbaleset után nagyszabású mentőakció indult

Fotó: YouTube

A pontos halálos áldozatszámot a hatóságok péntek délelőttre ígérték, mivel először az áldozatok hozzátartozóit akarták értesíteni. A holttestek kiemelése és a helyszíni mentési munkálatok késő estig tartottak.

Horrorunfall in der Schweiz: Niederländischer Reisebus verunglückt - mehrere Tote https://t.co/2SZtNtFR8T — ntv Nachrichten (@ntvde) September 11, 2026

A busz szalagkorlátnak ütközött

A rendelkezésre álló információk szerint a baleset az Engadin-völgyben, Susch és Zernez között történt. A busz először egy szalagkorlátnak ütközött, majd letért az úttestről és az oldalára borult. Végül az út melletti alacsony töltésen állt meg.

A Focus információi szerint másik jármű nem érintett a balesetben. A tragédia pontos körülményeinek feltárása ugyanakkor még folyamatban van.

A mentéshez nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat, több helikoptert is bevetettek. A baleset súlyossága miatt összetett mentési és műszaki mentési munkálatokra volt szükség.

🇨🇭 Tragedia en los Alpes suizos: autobús turístico holandés vuelca y deja varios muertos



Un autobús con 48 turistas neerlandeses volcó este jueves en la carretera de montaña entre Susch y Zernez, en el cantón de Graubünden.



La policía confirma varios fallecidos y heridos.… pic.twitter.com/V6ouT5JXtZ — Dani Lerer (@danilerer) September 10, 2026

Ausztria felé indult a turistacsoport

A jármű a holland Oad utazásszervező számára közlekedett. A vállalat közleményében azt írta, mélyen megrázta a svájci tragédia. Az utazásszervező jelezte, hogy amint pontosabb információk állnak rendelkezésre, tájékoztatják és támogatják az érintett utasok családtagjait.

A holland sajtóértesülések szerint a turistacsoport hétfőn indult Ausztria felé, a baleset napjára pedig egy svájci kirándulást terveztek. A járművön a hollandiai Eibergenben működő Hartemink autóbusz-társaság logója volt látható.

A graubündeni rendőrség külön telefonos segélyvonalat hozott létre az utasok hozzátartozói és a külföldi konzulátusok számára.

Guy Parmelin svájci elnök közölte, hogy mélyen megrázta a tragédia. Egyúttal azt ígérte, hogy a hatóságok átfogó és alapos vizsgálatot folytatnak a baleset körülményeinek tisztázására.