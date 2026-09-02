16 ember halt meg egy szörnyű buszbalesetben a magyarok által is kedvelt üdülőhelyen

A hatóságok közlése szerint legalább 16 ember meghalt és 28 megsérült egy buszbalesetben Egyiptom egyik turisztikai övezetében.

20 mentőegységet küldtek az egyiptomi buszbalesethez

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Felborult a busz, 16-an meghaltak

A hatóságok megerősítették, hogy a szörnyű baleset a Dahab-Nuweibaa úton történt Egyiptom déli Sínai régiójában. A déli Sínai-félsziget népszerű a turizmus körében, beleértve a búvárkodást és a sznorkelezést a Vörös-tengeren. Dahab körülbelül 80 kilométerre északra található Sarm es-Sejktől.

A jelentések szerint a busz vélhetően felborult a halálos baleset során. A helyi hatóságok közlése szerint 20 mentőautót riasztottak a helyszínre. A hatóságok közlése szerint 16 embert nyilvánítottak halottnak a helyszínen, a 28 sérültet pedig kórházba szállították. A baleset oka jelenleg nem tisztázott.

Khaled Abdel Ghaffar egyiptomi egészségügyi miniszter azt mondta, hogy „a legmagasabb szintű orvosi ellátást nyújtják a sérülteknek, biztosítják a szükséges felszereléseket és gyógyszereket, valamint folyamatos együttműködést tartanak fenn a Dél-Sínai kormányzóság illetékes hatóságaival”.

A minisztérium szóvivője elmondta: „Amint a jelentést megkapták, aktiválták a központi műveleti központot, és 20 mentőautót vezényeltek a baleset helyszínére a sérültek evakuálására és elsősegélynyújtásra.”

Múlt hónapban egy közúti baleset történt Egyiptom Iszmáília kormányzóságában, 15 ember életét követelve, további 32-en pedig megsérültek.