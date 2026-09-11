Megrázó fotók érkeztek a svájci turistabusz-baleset helyszínéről

Fotók készültek a svájci Graubünden kantonban történt súlyos baleset helyszínén. A holland turistákat szállító busz az útról letérve az oldalára borult, a tragédiában pedig többen életüket vesztették.
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt súlyos buszbaleset történt csütörtök késő délután Svájc keleti részén, Graubünden kantonban, Susch és Zernez között. A holland turistákat szállító jármű szalagkorlátnak ütközött, letért az útról, majd az oldalára borult. A tragédiában többen életüket vesztették.
A helyszínen készült felvételeken a felborult turistabusz és a mentésben részt vevő egységek is láthatók. A hatóságok vizsgálják, mi vezetett a tragédiához. Az eddigi információk szerint másik jármű vélhetően nem vett részt a balesetben.
A holland turistacsoport hétfőn indult Ausztria felé, a baleset napján pedig egy svájci kiránduláson vett részt.
Galéria: Tragikus buszbaleset Svájcban
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Egy tragikus turistabusz-baleset helyszínén dolgoznak a mentőalakulatok Kelet-Svájcban. A balesetben többen meghaltak, sokan pedig megsérültek
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