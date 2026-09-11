Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajnali tragédia Zuglóban: felgyújthatta lakását, majd kiugrott a 15. emeletről Viktória

Svájc

Megrázó fotók érkeztek a svájci turistabusz-baleset helyszínéről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fotók készültek a svájci Graubünden kantonban történt súlyos baleset helyszínén. A holland turistákat szállító busz az útról letérve az oldalára borult, a tragédiában pedig többen életüket vesztették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Svájcturistabuszbaleset

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt súlyos buszbaleset történt csütörtök késő délután Svájc keleti részén, Graubünden kantonban, Susch és Zernez között. A holland turistákat szállító jármű szalagkorlátnak ütközött, letért az útról, majd az oldalára borult. A tragédiában többen életüket vesztették.

A svájci buszbaleset helyszínén nagy erőkkel dolgoztak a mentőegységek Fotó: ProimediaImage: 1133184353, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no
A svájci buszbaleset helyszínén nagy erőkkel dolgoztak a mentőegységek
Fotó: Proimedia

A helyszínen készült felvételeken a felborult turistabusz és a mentésben részt vevő egységek is láthatók. A hatóságok vizsgálják, mi vezetett a tragédiához. Az eddigi információk szerint másik jármű vélhetően nem vett részt a balesetben.

A holland turistacsoport hétfőn indult Ausztria felé, a baleset napján pedig egy svájci kiránduláson vett részt.

buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
buszbaleset Svájcban, buszbalesetSvájcban
Galéria: Tragikus buszbaleset Svájcban
1/9
Egy tragikus turistabusz-baleset helyszínén dolgoznak a mentőalakulatok Kelet-Svájcban. A balesetben többen meghaltak, sokan pedig megsérültek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!