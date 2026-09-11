Megrázó fotók érkeztek a svájci turistabusz-baleset helyszínéről

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt súlyos buszbaleset történt csütörtök késő délután Svájc keleti részén, Graubünden kantonban, Susch és Zernez között. A holland turistákat szállító jármű szalagkorlátnak ütközött, letért az útról, majd az oldalára borult. A tragédiában többen életüket vesztették.

A svájci buszbaleset helyszínén nagy erőkkel dolgoztak a mentőegységek

Fotó: Proimedia

A helyszínen készült felvételeken a felborult turistabusz és a mentésben részt vevő egységek is láthatók. A hatóságok vizsgálják, mi vezetett a tragédiához. Az eddigi információk szerint másik jármű vélhetően nem vett részt a balesetben.

A holland turistacsoport hétfőn indult Ausztria felé, a baleset napján pedig egy svájci kiránduláson vett részt.