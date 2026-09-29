Óriási cápa rekedt egy dél-koreai csatornában – egy hét alatt 600 ezren látogatták meg

Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy cápa a dél-koreai Puszanban, miután a 3,5 méteres állat több mint egy hete egy városi csatornában rekedt. A helyiek által Bukang-inak elnevezett állatot szeptember 18-án vették észre először az északi kikötőnél található vízi útban – számolt be róla a The Guardian.
A szakértők szerint feltehetően egy bronzcápáról van szó, amely zsákmányát követve úszhatott be a tenger felől a csatornába, majd nem találta meg a kivezető utat.
A parti őrség már az állat felbukkanásának napján megpróbálta kiterelni a csatornából, a műveletet azonban hat órával később felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a cápa erőszakos terelése sérülést okozhat az állatnak, illetve agresszív reakciót válthat ki belőle.
Többször is megpróbálták kiterelni a cápát
Kedden újabb mentési kísérlet kezdődött: a parti őrség hajóiról vízsugarakat irányítottak a cápa mögé, hogy a csatorna kijárata felé tereljék. A hatóságok egy 2004-es amerikai mentésből merítettek ötletet, amikor Massachusetts partjainál egy sekély vízbe került nagy fehér cápán próbáltak hasonló módon segíteni.
A kísérlet ezúttal sem járt sikerrel. Az állat átjutott a hajók között, majd visszaúszott a csatornába. A dél-koreai Nemzeti Halászati Tudományos Intézet szerint a cápa állapota egyelőre stabil, ugyanakkor a szűk vízi út korlátozza a mozgását és a táplálkozását, ezért hosszabb távon legyengülhet. A műveletet kedden délután ismét felfüggesztették.
Turisták százezrei érkeztek a cápához
Az állat rövid idő alatt Puszan egyik legnagyobb látványosságává vált. A North Port Waterfront Parkot ünnepnapokon általában naponta mintegy kétezren keresik fel, szeptember 19. és 28. között azonban a város adatai szerint összesen 607 ezer látogatást regisztráltak.
A helyiek közül sokan már nevet is adtak az állatnak: Bukang-inak hívják a puszani North Port, vagyis az északi kikötő után. A város még tiszteletbeli reklámnagykövetté is kinevezte. A kezdeményezést egy Instagram-szavazás résztvevőinek 91 százaléka támogatta.
Puszan polgármestere, Chun Jae-soo szerint a cápa „igazi sztáralkat”, amely öt-tíz percenként felúszik a felszínre. Több látogató azért tért vissza a parkba, hogy elbúcsúzzon Bukang-itól, ha a hatóságoknak végül sikerül visszajuttatniuk a tengerbe.
Egyre több nagy cápa jelenik meg Dél-Korea partjainál
A nagy testű cápák felbukkanása nem példa nélküli Dél-Korea vizeiben. A Nemzeti Halászati Tudományos Intézet az év első felében 46 nagy cápát regisztrált az ország keleti partvidékén, ami csaknem négyszerese az egy évvel korábbi adatnak. A szakemberek szerint a növekedés összefügghet a tengervíz melegedésével, valamint azzal, hogy több olyan hal jelent meg a térségben, amely a cápák táplálékául szolgál.