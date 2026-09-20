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cápa

Úszó férfit ölt meg egy cápa – tíz éve nem hoztak ilyen döntést a hatóságok

1 órája
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Egy cápa támadt rá egy 63 éves férfira Ausztráliában, Perth egyik népszerű strandján, miközben a part közelében úszott. A tragédia után rendkívüli intézkedést rendeltek el, az áldozat holttestét pedig továbbra is keresik.
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cápaAusztráliaholttest

Cápatámadásában vesztette életét a 63 éves Greg O’Neill az ausztráliai Perth Sorrento strandján. A férfi a part közelében úszott, amikor egy nagy fehér cápa megtámadta. Az áldozat holttestét továbbra is keresik, a környék több strandját pedig lezárták – számolt be róla az ABC NEWS.

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A cápa felkutatása folyamatban van
Fotó: Unsplash / Illusztráció 

A férfi családja közleményben búcsúzott Greg O’Neilltől, akit odaadó családapaként, szenvedélyes úszóként és az óceán szerelmeseként jellemeztek.

Családunkat mélyen megrázta és összetörte az a szörnyű tragédia, amely elvette tőlünk az apát, leendő nagyapát, testvért, nagybácsit, férjet és barátot, Greg James O’Neillt 

– fogalmaztak.

Elrendelték a cápa befogását és leölését

Jackie Jarvis, Nyugat-Ausztrália halászati minisztere a történtek után elrendelte a támadásért felelős nagy fehér cápa befogását és elpusztítását. A döntést az eset rendkívüli körülményeivel, az állat jelentette veszéllyel, valamint a halottkémi vizsgálathoz szükséges bizonyítékok összegyűjtésével indokolta.

A hatóságoknak a támadást követően sikerült azonosítaniuk a cápát, mielőtt az elúszott.

Pénteken csalival ellátott eszközöket is kihelyeztek, amelyek segítségével megpróbálták befogni a jelöletlen nagy fehér cápát. A rossz időjárás és a háborgó tenger miatt azonban később nem tudták használni a felszerelést.

Perth északi külvárosainak érintett strandjai továbbra is zárva vannak, miközben folytatódik a keresés.

Tíz éve nem adtak ki hasonló utasítást

Jarvis szerint Nyugat-Ausztráliában tíz éve ez az első alkalom, hogy elrendelték egy cápa befogását és elpusztítását. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem támogatja a nagy fehér cápák szélesebb körű kilövését.

A nagy fehér cápák nemzetközileg védett fajnak számítanak. Ez nem azt jelenti, hogy az óceán összes ragadozóját ki fogjuk irtani. 

– fogalmazott.

Az eset különösen nagy figyelmet kapott, mivel idén ez már a harmadik halálos cápatámadás Nyugat-Ausztráliában, és egy héten belül a második.

Drónokkal is fokozhatják a partok megfigyelését

A nyugat-ausztráliai kormány a tragédia után felülvizsgálja a fürdőzők védelmét szolgáló jelenlegi intézkedéseket. Ezek közé tartozik a cápák megjelölése és nyomon követése, a riasztási rendszer, a szirénák, a védőhálók és a személyes cápariasztó eszközök használata.

A lehetőségek között szerepel, hogy a jövőben több drónt alkalmazzanak a partszakaszok megfigyelésére. A kormány már most is támogatja a vízimentő klubok drónhasználatát, és a cápák megjelölésére szolgáló program kibővítését is megvizsgálják.

Nyugat-Ausztráliában jelenleg több mint 300 megjelölt cápát tartanak nyilván, közülük 227 nagy fehér cápa. A CSIRO 2018-as jelentése szerint az állam partvidékén mintegy 1500 nagy fehér cápa mozoghat.

 

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