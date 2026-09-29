Nem mindennapi látvány: cápa úszkált New Jersey elárasztott utcáin – videó

Cápát videóztak az Egyesült Államokban, a New Jersey állambeli Surf City elárasztott utcáin, miután heves vihar érte el az ország keleti partvidékét. A mintegy 1300 lakosú településen szombaton készült felvételen az állat a szürkésbarna árvízben úszik a házak közelében.

A szakértő szerint a videón látható cápa egy kisebb termetű, emberre ártalmatlan fajhoz tartozik

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A videón egy nő meglepetten kérdezi, hogy egy kisebb cápát lát-e, majd megjegyzi, hogy az állat feléjük tart.

Greg Skomal, a Massachusettsi Tengeri Halászati Hivatal fehércápa-kutatója az ABC Newsnak elmondta, hogy a felvételen egy Mustelus canis fajhoz tartozó, kisebb termetű cápa látható. A szakértő szerint az emberre ártalmatlan faj gyakori a térség vizeiben.

A beszámolók szerint az állat az egyik helyi lakos kocsifelhajtójára is beúszott, majd a Barnegat-öböl irányába haladt tovább. Surf Cityben az áradás következtében a víz helyenként elérte a négy láb, vagyis mintegy 1,2 méter magasságot.

Az áradás miatt más szokatlan jeleneteket is rögzítettek a térségben. Egyes felvételeken kajakokban utazó kutyák, más videókon pedig az elöntött utcákon motorcsónakkal közlekedő emberek láthatók.