Nem mindennapi látvány: cápa úszkált New Jersey elárasztott utcáin – videó

Cápát videóztak az Egyesült Államokban, a New Jersey állambeli Surf City elárasztott utcáin, miután heves vihar érte el az ország keleti partvidékét. A mintegy 1300 lakosú településen szombaton készült felvételen az állat a szürkésbarna árvízben úszik a házak közelében.
A videón egy nő meglepetten kérdezi, hogy egy kisebb cápát lát-e, majd megjegyzi, hogy az állat feléjük tart.
Greg Skomal, a Massachusettsi Tengeri Halászati Hivatal fehércápa-kutatója az ABC Newsnak elmondta, hogy a felvételen egy Mustelus canis fajhoz tartozó, kisebb termetű cápa látható. A szakértő szerint az emberre ártalmatlan faj gyakori a térség vizeiben.
A beszámolók szerint az állat az egyik helyi lakos kocsifelhajtójára is beúszott, majd a Barnegat-öböl irányába haladt tovább. Surf Cityben az áradás következtében a víz helyenként elérte a négy láb, vagyis mintegy 1,2 méter magasságot.
Az áradás miatt más szokatlan jeleneteket is rögzítettek a térségben. Egyes felvételeken kajakokban utazó kutyák, más videókon pedig az elöntött utcákon motorcsónakkal közlekedő emberek láthatók.
Súlyos károkat okozott a vihar
Az Egyesült Államok keleti partvidékét sújtó vihar komoly fennakadásokat is okozott. Az erős szél fákat döntött ki, miközben több ezer repülőjáratot töröltek vagy késleltettek.
New Yorkban az óránkénti 80 kilométert is elérték a széllökések, Surf Cityben pedig mintegy 119 kilométer/órás széllökést mértek. Rhode Island és Massachusetts egyes területein körülbelül 100–150 milliméter eső hullott.