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cápatámadás

Rettegve nézték a szemtanúk, amint egy férfit a víz alá ránt egy cápa

40 perce
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Brutális cápatámadás történt Ausztráliában péntek reggel. A helyiek szerint egy férfit a víz alá rántott egy ragadozó, majd hatalmas vértócsát láttak a part közelében. A hatóságok továbbra is keresik az áldozatot.
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cápatámadásáldozatrendőrség

Kétségbeesett keresés folyik egy eltűnt úszó után, aki feltehetően meghalt egy cápatámadás során az ausztráliai Perth északnyugati részén található strandon.

Nem kell félni a cápatámadástól az Adrián, elenyésző a ragadozók jelenléte.
A rendőrség továbbra is keresi a cápatámadás áldozatát. Fotó: Shutterstock /  

A rendőrség továbbra is keresi a cápatámadás áldozatát

A mentőszolgálatokat helyi idő szerint péntek reggel 10:15-kor riasztották a helyszínre Sorrento Beachen, miután kétségbeesett segélyhívásokat kaptak.

Egy hölgy rohant ki a vízből, és azt mondta, hogy valakit megharapott egy cápa. A cápa alapvetően újra megragadta az áldozatot, visszahúzta a vízbe, majd egy kicsit tovább ment. Újra felbukkant, majd visszaesett, és azóta nem látták a holttestet

- idézte fel egy helyi férfi, Ryan Rowe.

A férfi elárulta, hogy a szemtanúkat sokkolta a tragédia, saját maga alig tudta elhinni, hogy "ennyi vér jöhet ki egy emberi testből". Daniel Saligari helyi kereskedő hozzátette, hogy egy nagy vértócsát látott a part közelében.

Az eltűnt személyről nem hoztak nyilvánosságra részleteket, a mentőalakulatokat pedig azóta felfüggesztették, de vízirendőrség és a rendőrség légi erői továbbra is a helyszínen vannak. Úgy tudni, hogy a feltételezett támadás a parttól körülbelül 15 méterre történt, a Sorrento Surf Life Saving Club közelében, és az áldozat egy barátjával egy boogie boardon, egyfajta szörfdeszkán ült.

A ragadozó fajtája egyelőre nem ismert, azonban a helyiek elmondása szerint a környéken nem számítanak újdonságnak a cápatámadások. A nyugat-ausztráliai kormány és Joondalup városa korábban, 2016-ban közösen finanszírozott egy öko-cápagátat a strandon, amely körülbelül 670 méter hosszú és 400 méter széles volt - ezt végül 2020-ban eltávolították. A helyiek azóta rengeteg cápaészlelésről számoltak be - írta a Daily Mail.

 

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