Durván beszóltak a cápatámadás túlélőnek a híres műsorvezetők: kamunak nevezték történetét

Két rádiós DJ megkérdőjelezte, hogyan volt ideje gondolkodni a cápatámadás túlélőjének, Leah Stewartnak a szörnyű incidens során, amelyben elvesztette a bal karját.

Kamunak nevezték a rádiósok a cápatámadást túlélő nő történetét. Fotó: Twitter/X

Kamunak nevezték a rádiósok a cápatámadást túlélő nő történetét

Mint arról korábban beszámoltunk, a 34 éves ausztrál nő ököllel harcolt az életéért egy brutális cápatámadás során a sydney-i Coogee Beachen június 13-án. Stewart úszás közben került szembe egy nagyjából 4 méteres fehér cápával. A súlyos sérülések és a bal karja későbbi amputációja ellenére a nő életét az mentette meg, hogy határozottan ütni kezdte a hatalmas ragadozót.

Stewart vasárnap a 60 Minutes műsorban felidézte a támadás és a csodálatos menekülés történetét. Az interjú során elmondta, hogy végig a lányára gondolt, miközben eldöntötte, melyik karjával üsse meg a cápát, és látta a ragadozó "fekete kis szemeit."

A melbourne-i rádió műsorvezetői, Fifi Box, Brendan Fevola és Nick Cody a 101.9 The Fox-tól kedden azzal vádolták Stewartot, hogy hazudik, és sok kitalált elemet kever a történetbe.

Soha nem voltam ilyen helyzetben, és nem érteném, mi történne, de ha egy cápa támadna meg, nem lenne sok időd gondolkodni

- mondta Fevola, majd Box közbeszólt: "Nem, a legtöbb ember azt mondja, hogy fogalmad sincs, mi történik."

A rádiósok ezután visszajátszották Stewart interjújának egy részletét, amelyben felidézte, hogy szemtől szembe került a cápával, és abban a pillanatban, mielőtt az megharapta volna, úgy döntött, hogy a bal karjával üti meg, mert azt a karját volt hajlandó elveszíteni.

A kanapén ültem a feleségemmel, és azt mondogattam: 'Hazudik! Túl sok ideje volt gondolkodni!' Ugye te sem gondolod ezt komolyan?

- mondta Fevola.

Műsorvezetőtársa, Box ezután megpróbálta megvédeni a támadás túlélőjét. "Szerencsére nem tudhatjuk" - figyelmeztette Fevolát.

De szokatlannak tűnik. Az egyetlen másik ember, akit ismerek, aki már megütött egy cápát, Mick Fanning. Ő azt mondta, hogy akkoriban esélye sem volt átgondolni, mit csinál, az egész csak tiszta reflex volt.

Fevola azonban hajthatatlanul állította, hogy Stewart csak kiszínezi a történetet.

Ugyan már, bal vagy jobb? Figyelj, tesó, fantasztikus vagy - arcon ütöttél egy cápát, és túlélted -, de nem gondolsz ilyesmire... Ez azért már erős túlzás

- idézte a műsorvezető szavait a Daily Mail.