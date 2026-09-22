Egy focicsapat busza alá rejtőzve jutott el Spanyolországba egy marokkói fiú

Egy 17 éves marokkói fiú Ceuta kikötőjéből a Real Valladolid csapatbuszának alján elrejtőzve jutott át a spanyol szárazföldre. A kiskorú a jármű hátsó tengelyének közelében húzta meg magát, és több mint száz kilométert tett meg rendkívül veszélyes körülmények között.

Ceuta kikötőjéből a csapatbusz komppal indult Algeciras felé, miközben a fiú a jármű alatt rejtőzött

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A spanyol másodosztályban szereplő Real Valladolid vasárnap az AD Ceuta vendégeként lépett pályára, a találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget. A mérkőzés után a csapat busszal indult a kikötőbe, majd a járművel együtt felszálltak az Algeciras felé közlekedő kompra. A fiú ekkor már a busz alatt rejtőzött.

A kiskorút a kompút során sem vették észre, így a mintegy 45 perces tengeri átkelést is a jármű alatt töltötte. Algecirasban a busz folytatta útját Valladolid felé, a fiú pedig továbbra is a hátsó tengely közelében kapaszkodott.

Segélykiáltásokat hallottak a busz alól

A spanyol szárazföldön megtett több mint száz kilométer után a Real Valladolid játékosai zajokra és segélykiáltásokra lettek figyelmesek a busz alól. A járművet egy pihenőhelynél állították meg, ahol megtalálták a kimerült 17 éves fiatalt.

A Focus beszámolója szerint a csapat tagjai vizet, élelmet és ruhát adtak neki, a Real Valladolid orvosa pedig a mentők kiérkezéséig ellátta. A klub értesítette a Guardia Civilt és a mentőszolgálatot is, majd a hatóságok vették át a fiú felügyeletét.

Sajtóértesülések szerint a kiskorú azt közölte, hogy az algecirasi kiskorúakat ellátó központba szeretett volna eljutni. A kommunikáció nehézséget okozott, ezért a csapat tagjai telefonos fordítást is igénybe vettek.

Rendkívüli veszélynek tette ki magát

A fiú hosszú időn keresztül a busz alján, a kerekek tengelyének közelében utazott. A Cadena SER szerint kisebb zúzódásai voltak, és mire segítséget kért, már kimerült. A csapat orvosa a mentők érkezéséig mozdulatlanul tartotta.

A Ceutából a spanyol szárazföldre közlekedő járművekben vagy azok alján korábban is próbáltak már emberek elrejtőzni. A mostani esetben a fiú úgy jutott át az ellenőrzéseken és a Gibraltári-szoroson, hogy jelenlétét csak jóval az algecirasi partraszállás után fedezték fel.