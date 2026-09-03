Ezrek vonultak utcára a migrációs válság ellen Spanyolországban – galéria

Több ezren vonultak utcára szerdán Ceutában, hogy tiltakozzanak a spanyol kormány migrációs helyzetre adott válasza ellen. A ceutai válság azt követően alakult ki, hogy júliusban legalább 72 ezer ember lépte át a határt Marokkó felől.
A mintegy 80 ezer lakosú észak-afrikai spanyol enklávéban a demonstrálók spanyol zászlókkal vonultak fel, miközben a kormány intézkedéseit bírálták. A tiltakozók egy része a Ceutában maradt migránsok visszaküldését, mások Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték.
A tüntetéshez Spanyolország más részein is csatlakoztak: Madridban, Barcelonában és Bilbaóban is demonstrációkat tartottak.
Ceuta hatóságainak közlése szerint csaknem öt héttel a tömeges határátlépés után még mindig több mint tízezer migráns, köztük kísérő nélküli kiskorúak tartózkodnak az enklávéban. Sokan rögtönzött táborokban, illetve az utcákon és a strandokon várakoznak. A spanyol kormány az ideiglenes befogadóhelyek kapacitását mintegy 500-ról több mint 3400 férőhelyre növelte, és több mint 1600 rendőrt vezényelt a térségbe. Helyi szervezetek és politikai vezetők szerint azonban további intézkedésekre van szükség a helyzet rendezéséhez – számolt be róla a Reuters.