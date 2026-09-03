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Ceuta

Ezrek vonultak utcára a migrációs válság ellen Spanyolországban – galéria

1 órája
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Spanyolország több városában is tüntetéseket tartottak a Ceutában kialakult migrációs helyzet miatt. Az észak-afrikai spanyol enklávéban több ezren vonultak utcára, a demonstrálók elsősorban a madridi kormány válságkezelését bírálták.
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CeutaSpanyolországtüntetésmigrációs válság

Több ezren vonultak utcára szerdán Ceutában, hogy tiltakozzanak a spanyol kormány migrációs helyzetre adott válasza ellen. A ceutai válság azt követően alakult ki, hogy júliusban legalább 72 ezer ember lépte át a határt Marokkó felől.

Ceuta, Spanyolország, migrációs válság, tüntetés, Pedro Sánchez, Marokkó, migránsok, Madrid, Barcelona Ezrek vonultak utcára Madridban a ceutai válság miatt 2026. szeptember 2-án September 2, 2026, Madrid, Spain: Hundreds of people gather in Cibeles Square in Madrid. In the center, a banner reads ''Pedro Sanchez to prison''..Demonstration in support of the residents of the Spanish enclave of Ceuta, in North Africa, following the recent mass crossings of migrants from Morocco. (Credit Image: © David Canales/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Ezrek vonultak utcára Madridban a ceutai válság miatt 2026. szeptember 2-án
Fotó: Northfoto / SOPA Images via ZUMA Press Wire

A mintegy 80 ezer lakosú észak-afrikai spanyol enklávéban a demonstrálók spanyol zászlókkal vonultak fel, miközben a kormány intézkedéseit bírálták. A tiltakozók egy része a Ceutában maradt migránsok visszaküldését, mások Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték.

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Demonstration In Support Of Ceuta Residents In Madrid, Spain - 2 Sep 2026
Demonstration In Support Of Ceuta Residents In Madrid, Spain - 2 Sep 2026
Demonstration In Support Of Ceuta Residents In Madrid, Spain - 2 Sep 2026
Demonstration In Support Of Ceuta Residents In Madrid, Spain - 2 Sep 2026
Demonstration In Support Of Ceuta Residents In Madrid, Spain - 2 Sep 2026
Spain Protests Over Ceuta Crisis
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Galéria: Spanyolország tiltakozik a ceutai válság miatt
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SPANYOLORSZÁG MADRID SZEPTEMBER 2. Szerte ezrek vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a migránsok illegális és tömeges ceutai határátlépése okozta válság ellen.

A tüntetéshez Spanyolország más részein is csatlakoztak: Madridban, Barcelonában és Bilbaóban is demonstrációkat tartottak.

Ceuta hatóságainak közlése szerint csaknem öt héttel a tömeges határátlépés után még mindig több mint tízezer migráns, köztük kísérő nélküli kiskorúak tartózkodnak az enklávéban. Sokan rögtönzött táborokban, illetve az utcákon és a strandokon várakoznak. A spanyol kormány az ideiglenes befogadóhelyek kapacitását mintegy 500-ról több mint 3400 férőhelyre növelte, és több mint 1600 rendőrt vezényelt a térségbe. Helyi szervezetek és politikai vezetők szerint azonban további intézkedésekre van szükség a helyzet rendezéséhez – számolt be róla a Reuters.

 

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