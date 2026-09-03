Ezrek vonultak utcára a migrációs válság ellen Spanyolországban – galéria

Több ezren vonultak utcára szerdán Ceutában, hogy tiltakozzanak a spanyol kormány migrációs helyzetre adott válasza ellen. A ceutai válság azt követően alakult ki, hogy júliusban legalább 72 ezer ember lépte át a határt Marokkó felől.

Ezrek vonultak utcára Madridban a ceutai válság miatt 2026. szeptember 2-án

Fotó: Northfoto / SOPA Images via ZUMA Press Wire

A mintegy 80 ezer lakosú észak-afrikai spanyol enklávéban a demonstrálók spanyol zászlókkal vonultak fel, miközben a kormány intézkedéseit bírálták. A tiltakozók egy része a Ceutában maradt migránsok visszaküldését, mások Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását követelték.