Három hónappal utolsó koncertje után meghalt a népszerű rockzenész

Chad Gilbert szeptember 20-án, vasárnap békésen, álmában hunyt el. Halálhírét felesége, Lisa Cimorelli, valamint a New Found Glory tagjai jelentették be a közösségi médiában.

45 évesen meghalt Chad Gilbert. Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sürgős agyműtétje után még egyszer színpadra állt Chad Gilbert

Közleményük szerint a zenész utolsó óráit családtagjai és barátai körében töltötte. Utolsó lélegzetvételeinél felesége és édesanyja is mellette volt, ahogyan azt korábban kívánta.

Gilbertet 2021 óta kezelték egy ritka daganatos betegséggel. Februárban sürgős agyműtéten esett át, miután otthonában összeesett. Az orvosok három új daganatot találtak az agyában, később pedig a mellékvesekéreg rosszindulatú daganatát diagnosztizálták nála. Korábban a gerincében, tüdejében és gyomrában is kezeltek elváltozásokat.

A súlyos betegség ellenére júniusban váratlanul ismét színpadra állt a New Found Glory nashville-i koncertjén. Motoros kerekesszékből gitározta el a zenekarral a Hit or Miss és a My Friends Over You című dalokat.

A fellépés különösen sokat jelentett számára, mert ötéves lánya, Lily is a közönségben volt.

A halála előtt néhány hónappal arról beszélt, hogy bár mindig zenélni szeretett volna, élete legnagyobb álma nem a szakmai siker volt.

Gilbert 1997-ben, Floridában alapította meg a New Found Glory együttest Jordan Pundikkal, Ian Grushkával és Cyrus Bolookival. Gitárjátéka, dalszerzői munkája, humora és kitartása közel három évtizeden át meghatározta a zenekart.

Társai szerint Gilbert több mint egy tucat albumon, számtalan világ körüli turnén és koncerten ösztönözte őket arra, hogy jobb zenészekké és emberekké váljanak.

Chad Gilbertet felesége és kislánya mellett édesanyja, Jackie, valamint testvére, Brian gyászolja.