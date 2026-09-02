Halálbüntetést kérhetnek Charlie Kirk gyilkosára

Robinson ellen súlyosbított emberölés és további hat vádpont miatt indult eljárás. A vád szerint ő lőtte nyakon a 31 éves konzervatív aktivistát 2025. szeptember 10-én, amikor Charlie Kirk a Utah Valley University campusán tartott rendezvényt. A Turning Point USA társalapítója a helyszínen életét vesztette. Kirk Donald Trump egyik fontos támogatójának számított, és jelentős szerepet tulajdonítottak neki abban, hogy a republikánusok meg tudták szólítani a fiatal szavazókat.

Charlie Kirk

Charlie Kirk gyilkosa halálbüntetést kaphat

Az ügyészség szerint több körülmény is indokolja a halálbüntetés lehetőségét. A vád szerint Robinson úgy nyitott tüzet Kirkre, hogy tisztában volt vele, mások, köztük gyerekek is tartózkodnak a közelben.

Az ügyészek kedden azt állították, hogy bizonyítékok egész sora köti Robinsont a gyilkossághoz.

A nyomozók DNS-mintákat találtak a gyilkos fegyveren, a fegyvert borító törölközőn és egy, a helyszínen előkerült csavarhúzón is. A vád szerint a lövedékhüvelyeken talált feliratok egy olyan Dremel szerszámhoz is köthetők, amelyet Robinson otthonában találtak.

Az ügyészség szerint Robinson lakótársa és egyben párja, Lance Twiggs azt vallotta, hogy a férfi bevallotta neki a gyilkosságot. A vallomás szerint Robinson sírt, és azt mondta, bárcsak ne tette volna meg.

A vád szerint a férfi motivációját Charlie Kirk konzervatív nézetei adták, különösen a transzneműséggel kapcsolatos álláspontja, amelyet Robinson állítólag visszataszítónak tartott.

A védelem ezzel szemben megpróbálta megkérdőjelezni az ügyészség bizonyítékait, és azt hangsúlyozta, hogy a lövedékek közül egyik sem talált el mást a tömegben Kirken kívül.

Robinson a gyilkosság másnapján feladta magát. A következő tárgyalást október 23-ra tűzték ki, ekkor várhatóan a bíróság a tárgyalás időpontjáról is dönt.