Hosszú hallgatás után meglepő felvétellel jelentkezett a gyógyíthatatlan beteg Christina Applegate – videó

Az 54 éves Christina Applegate-nél 2021-ben diagnosztizálták a súlyos és gyógyíthatatlan betegséget, a sclerosis multiplexet. A színésznő egészségi állapota az elmúlt időszakban drasztikusan leromlott, ezért 2026 tavaszán kórházba került.

Az 54 éves Christina Applegate-nél 2021-ben diagnosztizálták a súlyos és gyógyíthatatlan betegséget

Fotó: Kay Blake / ZUMA Press Wire

Az év elején hosszabb időt kellett kórházban töltenie, aminek a pontos okairól nem közöltek részletes információkat. Áprilisban, amikor megjelentek a hírek a kórházi kezeléséről, közölte a követőivel, hogy az egészségi problémák folyamatosan jelen vannak az életében, de napról napra erősebbnek érzi magát. Ezt követően augusztusban érkeztek hírek arról, hogy elhagyhatta az intézményt, és már otthon lábadozik.

Christina Applegate új frizurát mutatott és egy furcsa foltra is felhívta a figyelmet

Szeptember 21-én aztán hosszú idő után ismét jelentkezett az Instagramon egy rövid videóval, jelezve, hogy otthon van – írja a Kemma.

A felvételen frissen festett, szőke hajjal, láthatóan jókedvűen és mosolyogva pózolt a kamerának.

Megköszönte a fodrászának, hogy feldobta a napját ebben a nehéz időszakban, valamint öniróniával megjegyezte, hogy a hajszín megújítása mellett egy új, furcsa folt is megjelent az arcán, amit a rajongók is rögtön kiszúrtak.

A sclerosis multiplex egy olyan idegrendszeri betegség, amely zsibbadást, gyengeséget, járási nehézségeket vagy látászavarokat is okozhat, és jelenleg nincs rá végleges gyógymód.

A Rém rendes család és a Halott vagy sztárja az elmúlt években nyíltan beszélt az állapotáról és a betegséggel járó mindennapi nehézségekről, emellett idén megjelentette You With the Sad Eyes című emlékiratát is.